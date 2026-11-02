Anul 1980 este pentru Nicolae Ceaușescu un an în care se văd tot mai bine semnele crizei sistemice. În mai 1980, a decedat Josip Broz Tito, emblematicul lider al Iugoslaviei. Asta înseamnă că la București, tonul răzvrătirii anti-sovietice va mai scădea în intensitate. Anul marchează și încercarea lui Ceaușescu de a politiza Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980. În afară de obișnuitele vizite de „bloc socialist”, Ceaușescu efectuează o ultimă serie de vizite externe în state vest-europene, preferând zona scandinavă. În toamna lui 1980, Jimmy Carter a pierdut alegerile prezidențiale din SUA în fața lui Ronald Reagan. Se va deschide o nouă eră în politica externă americană, iar Ceaușescu nu va mai conta în reconfigurările din ultima parte a Războiului Rece.

Pe 13-14 februarie 1980, Ceaușescu merge în Bulgaria unde are convorbiri cu Todor Jivkov. Sunt trecute în revistă principalele elemente ale cooperării româno-bulgare.

La 4 mai 1980, murea Josip Broz Tito. Era simbolul luptei anti-naziste din Balcani. Mareșalul iugoslav de orgine croato-slovenă ar fi împlinit 88 de ani pe 7 mai 1980. Din septembrie 1961, fondase Mișcarea de Nealiniere, alături de liderii politici Jawaharlal Nehru din India, Gamal Abdel Nasser din Egipt, Sukarno din Indonezia) și Kwame Nkrumah din Ghana.

Pe 7-8 mai, Ceaușescu vine să își ia adio de la vechiul său „pretin” alături de care avusese atâtea realizări. De fapt, Ceaușescu moștenise de la Dej detensionarea relațiilor cu Iugoslavia. Din 1948, Tito era numit de Stalin „călăul Tito” iar devierea de la linia dură comunistă era percepută drept „titoism”. Hrusciov făcuse primul pas în 1955, mergând la Belgrad pentru a opri cumva depărtarea Iugoslaviei complet de URSS. România și Iugoslavia începuseră efectiv să coopereze din 1964.

Nicolae Ceaușescu are în 1980 mai multe vizite în URSS, Polonia și Iugoslavia. În Polonia, participă la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia pe 14-15 mai. La 4 august are discuții în Crimeea cu Leonid Brejnev, liderul URSS.

La 22-24 septembrie 1980, Ceaușescu merge din nou în Iugoslavia. Tito, conștient că nu avea un succesor pe măsură a lăsat în testamentul politic principiul conducerii colective a Federației Iugoslave, prin rotația la conducerea centrală a câte unui lider de republică din cadrul Federației. Din 15 mai 1980, liderul conducerii colective iugoslave era Cvijetin Mijatović, originar din Bosnia-Herzegovina, cel de al doilea lider al Ligii Comuniștilor Iugoslavi de la Sarajevo. El va fi urmat de un lider din Slovenia din mai 1981.

La 4-5 decembrie 1980, Ceaușescu este la Moscova. Sindicatul „Solidaritatea” în Polonia dădea bătăi de cap sovieticilor, la nivel de bloc politico-militar. Numai că în această perioadă nu mai era posibilă o invazie de tipul celor din Ungaria din 1956, respectiv Cehoslovacia din 1968. Sindicatul Solidaritatea avea sprijinul tacit al Papei Ioan Paul al II-lea, polonez de origine, care vizitase Polonia în iunie 1979.

În perioada 1973-1976, Nicolae Ceaușescu a decis să revadă planurile Canalului Dunăre Marea Neagră, proiect început și abandonat de Gheorghiu Dej (1949-1953). În 17 iulie 1980, a mers să viziteze lucrările care vor mai dura încă patru ani până la inaugurarea din mai 1980. După Plenara CC al PCR, Ceaușescu merge la Sibiu tot în luna iulie.

În septembrie 1980, participă la vizite în Iași, unde deschide și anul școlar. La finalul lui octombrie, vizitează Județul Ilfov pentru a vedea cum funcționau fermele din apropierea Capitalei. Urmează Brăila, unde vizitează sectorul agricol-zootehnic participând la o mare adunare populară.

La JO de la Moscova 1980, Nadia Comăneci a cucerit 2 medalii de aur (la bârnă și sol) și 2 de argint (individual compus și echipe). Aici, la 24 iulie 1980, s-a produs un scandal enorm în plan politic. Nadia a fost dezavantajată de sovieticii care organizaseră Olimpiada. Asta a fost un prilej pentru Nicolae Ceaușescu să aibă alte critici la adresa sovieticilor.

La Moscova, alături de Nadia au concurcat gimnastele laureate cu argint pe echipe: Emilia Eberle, Rodica Dunca, Melita Ruhn, Dumitrița Turner și Cristina Elena Grigoraș. Emilia Eberle și Melita Ruhn au cucerit un argint la paralele inegale, respectiv 2 medalii de bronz la paralele inegale și sărituri.

În 1980, Nicolae Ceaușescu a primit la București vizitele unor lideri din Asia și Orientul Mijlociu. La loc de cinste figurează primirea Regelui Hussein al Iordaniei și a liderului nord-coreean Kim Ir Sen.

În vara și toamna lui 1980, Ceaușescu îi primește la București pe doi lideri africani, pe liderul Zairului, Mobutu Sese Seko și pe Robert Mugabe, liderul din Zimbabwe.

În 25 iulie 1980, Ceaușescu îl vizitează în Franța pe Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing. Cei doi discută chestiuni legate de cooperarea în domeniul aeronauticii și a construcției de automobile, apropiindu-se de final pregătirile Uzinei de la Craiova, care în 1981 va scoate pe porțile sale modelul Oltcit, construit în cooperare cu Citroen.

Din SUA, veștile nu erau deloc bune. La 4 noiembrie 1980, Președintele Jimmy Carter pierdea alegerile în fața candidatului republican Ronald Reagan. Timp de două mandate, acesta va reorienta cursul politicii externe americane iar când la Moscova, va veni în 1985, reformistul Mihail S. Gorbaciov, Nicolae Ceaușescu va ieși din prima linie a intereselor americane.

Din 6 și până în 15 noiembrie 1980, Nicolae Ceaușescu a vizitat trei monarhii scandinave: Suedia (6-10 noiembrie), Danemarca (10-13 noiembrie) și Norvegia (13-15 noiembrie). Liderul de la București era interesat de diverse elemente industriale, de progresele privind pescuitul, gestiunea resurselor în zone cu temperaturi scăzute.

Era, evident, interesat de schimburi comerciale, de exporturi de produse tehnologice și de schimburi avantajoase, inclusiv în domeniul petro-cbimiei și feroviar, știut fiind faptul că la Craiova se construiau locomotive după licențe suedeză și elvețiană.

În concluzie, în 1980, asistăm la ultimele „zvâcniri” ale regimului Ceaușescu în relațiile cu Europa Occidentală. Se vor înteți evenimentele și vizitele în state africane și asiatice, îndeosebi în momentul în care România a decis să ramburseze întreaga datorie externă la începutul anilor 80. Ceaușescu a decis să reducă la minim cooperarea cu statele occidentale.