Tensiunile au atins cote ridicate la finalul duelului FC Argeș - FCSB, încheiat la egalitate, scor 0-0. Portarul roș-albaștrilor, Ștefan Târnovanu, în vârstă de 26 de ani, și-a pierdut cumpătul după fluierul final, fiind huiduit de spectatori și bruscat de un membru din staff-ul piteștenilor.

Pe durata întregii confruntări de la Pitești, goalkeeper-ul echipei naționale a României a fost vizibil iritat de atitudinea copiilor de mingi ai gazdelor. Aceștia au mutat în repetate rânduri baloanele din jurul terenului, încercând să temporizeze repunerile în joc ale portarului de la FCSB, conform Digi Sport.

La scurt timp după ce arbitrul a pus capăt meciului FC Argeș - FCSB 0-0, Ștefan Târnovanu a răbufnit și a trimis toate mingile aflate în apropierea porții sale peste stadion. Gestul său a stârnit imediat reacții ostile în tribune, publicul local huiduindu-l copios. În mijlocul agitației, o persoană din staff-ul gazdelor a pătruns pe suprafața de joc și l-a împins de două ori pe portarul oaspeților.

A doua zi după dispută, Daniel Stanciu a oferit lămuriri despre cele petrecute la finalul partidei, în cadrul emisiunii Liga Digisport. Oficialul celor de la FC Argeș a precizat că cel care a intrat pe gazon și l-a împins pe Ștefan Târnovanu este Alexandru Silveanu, un tânăr de 23 de ani care și-a agățat ghetele în cui în vara acestui an. După retragere, fostul jucător a făcut pasul din lotul piteștenilor către staff-ul tehnic, ocupând funcția de preparator fizic.

Alexandru Silveanu a ajuns la FC Argeș în 2024, de la Slatina, însă nu a bifat nicio apariție oficială la prima echipă, conform datelor Transfermarkt. Evoluând tot pe postul de portar, el a fost împrumutat de-a lungul timpului la ARO Câmpulung, Unirea Bascov și CSL Nanov, iar după cinci luni petrecute la ultima grupare a hotărât să se retragă din activitate. În palmaresul său figurează 21 de prezențe în Liga 2, patru meciuri în Cupa României și două selecții la reprezentativa României U19.

Analizând momentul tensionat de la finalul meciului, oficialul argeșean a susținut că gesturile copiilor de mingi nu au avut o intenție gravă, spre deosebire de reacția portarului de la FCSB.

"Nici n-am văzut acea fază, am văzut doar reacția lui Târnovanu de la finalul meciului. În primă fază, nici eu nu înțelegeam ce s-a întâmplat, probabil că nici el n-a văzut toată acțiunea. Din ce am întrebat eu după, a fost un schimb de replici între portar și copiii de mingi. Probabil, la un moment dat o fi țipat spre copii să dea mingea mai repede. Acum, nu e ceva ieșit din comun (n.r. copiii să mute mingile de pe suport). Decât să furi ștecherul de la sistemul VAR... Aici lucrurile au degenerat puțin.

Când a fluierat arbitrul finalul, a luat trei mingi și a trimis una în grădină, una peste bloc... Două am recuperat. Te duci spre 200 de euro, așa. El a aruncat mingea și veți vedea pe imagini. Cel de pe bancă, Silveanu, antrenorul secund al nostru, n-a înțeles, a văzut doar acest gest. Nu știa de joaca aia cu copiii de la finalul meciului. Sunt imagini, am văzut și noi azi foarte multe. Efectiv era un joc, copiii râdeau. Deci efectiv se jucau. Sunt copii. N-a fost ceva foarte grav", a spus Daniel Stanciu, la Liga Digisport.