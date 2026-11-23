David Lisnard îl devansează pe Édouard Philippe într-un nou sondaj privind alegerile prezidențiale din Franța din 2027, în timp ce Marine Le Pen pierde între trei și cinci puncte procentuale, dar rămâne lider, scrie Le Figaro.

Barometrul Toluna Harris Interactive, realizat pentru M6, RTL și L’Express și publicat luni, 23 noiembrie, indică o schimbare a raportului de forțe în zona dreptei și a centrului.

În scenariul în care Gabriel Attal nu candidează, primarul orașului Cannes, David Lisnard, obține 11% din intențiile de vot, față de 10% pentru Édouard Philippe, fost premier și candidat al formațiunii Horizons.

Lisnard câștigă două puncte față de precedenta măsurătoare, în timp ce Philippe pierde două. Diferența de un punct dintre ei rămâne însă în marja de eroare și nu permite stabilirea unui avantaj cert în electorat.

Dacă Gabriel Attal și Édouard Philippe candidează amândoi, Lisnard este cotat tot cu 11%, Philippe cu 9%, iar Attal cu 4%.

La începutul lunii octombrie, Philippe avea 17% în scenariul fără Attal. Comparația trebuie făcută cu prudență: lista candidaților testați s-a modificat între timp. Raportul institutului arată că Lisnard și Dominique de Villepin au fost introduși ulterior în această configurație, iar Teddy Riner apare pentru prima dată în măsurătoarea actuală.

Marine Le Pen este creditată cu 30–31% din intențiile de vot, în funcție de scenariul analizat. Candidata Rassemblement national înregistrează un recul de trei până la cinci puncte față de începutul lunii noiembrie.

În configurația cu Attal și Philippe candidați, scorul său scade de la 36% la 31%. Jean-Luc Mélenchon, liderul La France insoumise, rămâne pe poziția a doua, cu 18–19%.

Raphaël Glucksmann obține aproximativ 11%, fiind la egalitate cu Lisnard în două dintre scenariile testate. Astfel, ascensiunea primarului din Cannes schimbă competiția pentru locurile următoare, fără să modifice duo-ul aflat în fruntea sondajului.

În ipoteza unei finale între Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, candidata RN ar obține 65%, iar liderul stângii radicale 35%.

Față de sondajul realizat la începutul lui noiembrie, Le Pen pierde trei puncte, iar Mélenchon câștigă trei. Diferența dintre ei se reduce astfel cu șase puncte, de la 36 la 30 de puncte procentuale.

Édouard Philippe nu este testat în turul al doilea în această ediție a barometrului. Rezultatul prezentat descrie exclusiv confruntarea ipotetică Le Pen–Mélenchon și nu anticipează automat finala alegerilor.

Rezultatele apar în contextul negocierilor pentru organizarea unor alegeri primare ale dreptei și centrului. Potrivit relatării Le Figaro–AFP, echipele lui Gabriel Attal, Bruno Retailleau și David Lisnard au convenit asupra unor prime modalități de organizare, fiind luată în calcul o competiție la sfârșitul lunii ianuarie.

Édouard Philippe refuză în continuare participarea. Lisnard susține o competiție mai largă, pe care ar dori să o deschidă inclusiv lui Éric Zemmour.

Datele sondajului arată și diferențe între electoratele celor doi rivali: în scenariul fără Attal, Philippe atrage 30% dintre foștii alegători ai lui Emmanuel Macron din primul tur al alegerilor din 2022 care exprimă acum o opțiune, iar Lisnard 15%. În rândul foștilor alegători ai Marinei Le Pen, proporțiile sunt de 1%, respectiv 6%.

Judoka Teddy Riner, care și-a anunțat candidatura pe 9 noiembrie, este inclus pentru prima dată în acest barometru. El obține 4–5%, în funcție de configurație, un nivel similar celui înregistrat de Bruno Retailleau, candidatul Les Républicains.

Cercetarea Toluna Harris Interactive pentru M6, RTL și L’Express a fost realizată online în 18–19 noiembrie 2026, pe un eșantion de 2.088 de persoane înscrise pe listele electorale, provenite dintr-un eșantion reprezentativ de 2.378 de adulți.

Marja de eroare indicată de institut variază între ±1,4 și ±3 puncte procentuale, în funcție de rezultat. Intențiile de vot reflectă opțiunile declarate la momentul cercetării și nu reprezintă o predicție a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2027.