Cu o zi înainte de finala Miss Universe 2026, organizația care coordonează competiția se confruntă cu noi acuzații privind siguranța participantelor și modul în care este administrată. Taylor Hale, fostă Miss Michigan USA și câștigătoare a emisiunii americane „Big Brother”, susține că femeile nu beneficiază de protecția necesară și critică actuala conducere a concursului, într-un interviu acordat revistei People.

„Nu este o organizație sănătoasă. Nu are o conducere sănătoasă. Aceste femei nu sunt protejate”, a declarat Taylor Hale, cu puțin timp înainte de finala celei de-a 75-a ediții Miss Universe.

Competiția este programată marți, 24 noiembrie, la San Juan, în Puerto Rico, unde 116 participante luptă pentru titlul internațional, potrivit publicației ecuadoriene Primicias.

Hale a participat la Miss USA în 2021, iar un an mai târziu a făcut publice acuzații de hărțuire sexuală la adresa lui Max Sebrechts, care ocupa atunci funcția de vicepreședinte al organizației Miss USA. Fosta concurentă a susținut că acesta ar fi intrat în camera sa de hotel și i-ar fi făcut avansuri nedorite.

Sebrechts a respins acuzațiile la momentul respectiv. Alte participante au formulat, la rândul lor, acuzații de hărțuire, inclusiv referitoare la mesaje cu caracter sexual explicit.

Experiențele respective au determinat-o pe Hale să se distanțeze de concursurile de frumusețe.

„Ca să-mi păstrez mințile, a trebuit să mă retrag puțin”, a povestit aceasta.

Taylor Hale a revenit în atenția publicului odată cu lansarea documentarului „Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal”, o producție TLC în trei episoade, disponibilă din 12 noiembrie pe TLC și HBO Max.

Serialul investighează acuzații privind abuzul de putere, favoritismul și posibila manipulare a rezultatelor competiției.

Fosta Miss Michigan consideră că situația de la Miss USA s-a îmbunătățit între timp, însă are în continuare rezerve serioase față de organizația Miss Universe, unde ajunge câștigătoarea titlului american.

Întrebată despre situația actuală a organizației, Hale a ridicat următoarea întrebare: „Ce fel de organizație avem de fapt acum?”. Ulterior, a oferit un răspuns tranșant: „Nu una grozavă”.

Fosta concurentă susține că aproximativ o sută de femei se confruntă în prezent cu probleme legate de funcționarea organizației. Potrivit acesteia, multe dintre participante evită să vorbească public despre experiențele lor, deoarece depind de sponsorii și organizațiile naționale care le susțin.

„Vreau ca ele să fie în siguranță înainte să le vreau martire”, a declarat Hale.

Aceasta nu respinge însă concursurile de frumusețe și le recomandă participantelor să analizeze atent motivele pentru care își doresc un astfel de titlu. În opinia sa, o victorie poate reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea unei cariere, așa cum s-a întâmplat și în cazul ei.

Acuzațiile lui Taylor Hale vin după o ediție precedentă care a provocat numeroase dispute. În 2025, mai multe concurente au părăsit o întâlnire oficială, după ce un director thailandez al competiției a certat-o public pe reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch.

Aceasta a câștigat ulterior coroana Miss Universe, însă rezultatul a fost contestat. Un fost membru al juriului a susținut că desemnarea câștigătoarei ar fi fost stabilită dinainte, acuzații care nu au fost confirmate de organizație.

Controversele au continuat și după finală. La câteva zile de la competiție, coproprietarul Miss Universe, mexicanul Raúl Rocha, a fost pus sub acuzare în Mexic într-un dosar care vizează presupuse activități de trafic de droguri, arme și combustibil.

Documentarul în care apare Taylor Hale abordează și aceste controverse, alături de acuzații privind existența unor acorduri de confidențialitate, protecția participantelor, favoritismul și posibila trucare a concursului.