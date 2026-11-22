Sportivul britanic Lee Fryer, în vârstă de 26 de ani, medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024 la baschet în scaun rulant, a fost pus sub acuzare pentru 11 fapte de viol, în cadrul unui dosar care cuprinde 17 infracțiuni, potrivit Express Gazete. Acesta a pledat nevinovat în fața Tribunalului Coroanei din Leeds, iar procesul este programat pentru martie 2027.

Acuzațiile se referă la presupuse fapte comise între mai 2021 și mai 2026, în Anglia, Spania și Africa de Sud, și vizează aceeași femeie. Fryer se află în arest preventiv până la proces, care urmează să dureze șapte zile, potrivit relatărilor presei internaționale publicate pe 22 noiembrie 2026.

Pe lângă cele 11 capete de acuzare pentru viol, dosarul include presupuse infracțiuni de voyeurism, strangulare intenționată, agresiune și comportament coercitiv sau de control într-o relație intimă. Relatările publicate de presa internațională menționează, de asemenea, acuzații separate privind deținerea unui drog de clasa A și obstrucționarea cursului justiției.

Fryer a participat la audierea de la Leeds Crown Court prin videoconferință, din penitenciar, și a respins toate acuzațiile. Instanța a stabilit ca procesul să aibă loc în martie 2027, pe parcursul a șapte zile. Sportivul va rămâne în arest preventiv până atunci, potrivit relatărilor publicate în presa britanică.

British Wheelchair Basketball, organismul care coordonează baschetul în scaun rulant în Regatul Unit, l-a suspendat pe Lee Fryer în iulie 2026, în urma unei încălcări a codului de conduită, suspendarea fiind aplicată în timp ce era investigat.

Ulterior, sportivul a fost îndepărtat din programul echipei naționale și din activitățile organizației, după arestarea sa.

Pe lista oficială a sancțiunilor publicate de British Wheelchair Basketball, Fryer figurează cu o suspendare începând din 22 iulie 2026, în așteptarea finalizării investigației.

ParalympicsGB a confirmat că este la curent cu acuzațiile, însă a transmis că nu va comenta cazul pe durata procedurilor judiciare. Reprezentanții federației britanice au precizat, la rândul lor, că nu pot oferi alte detalii în această etapă.

Lee Fryer a făcut parte din echipa masculină britanică de baschet în scaun rulant care a câștigat medalia de argint la Jocurile Paralimpice de la Paris, în 2024. Marea Britanie a pierdut finala în fața Statelor Unite, scor 69-73, obținând cel mai bun rezultat paralimpic al naționalei în această disciplină după 28 de ani.

Fryer debutase la Jocurile Paralimpice în 2024 și făcuse parte din lotul care a ajuns în finala competiției, performanță confirmată și de profilul său oficial publicat de ParalympicsGB.

Lee Fryer nu a fost condamnat în acest dosar. Acuzațiile urmează să fie analizate în instanță, iar sportivul a pledat nevinovat.