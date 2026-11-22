Autoritățile lituaniene au respins acuzațiile potrivit cărora drone ar fi traversat spațiul aerian al țării pentru a ataca regiunea rusă Kaliningrad, după ce sâmbătă seara, 21 noiembrie, au fost raportate alerte aeriene și activitate suspectă în enclava rusă, potrivit Ukriform.

Oficialii de la Vilnius susțin că nu au detectat drone și avertizează că informațiile distribuite online ar putea urmări să creeze o imagine falsă privind implicarea Lituaniei sau a NATO în atacuri asupra teritoriului rus.

Incidentul a fost semnalat în zona districtului Neman, din regiunea Kaliningrad, aflată la granița cu Lituania. Autoritățile ruse au anunțat inițial o alertă privind un obiect suspect care ar fi venit dinspre teritoriul lituanian, însă ulterior au transmis că nu a fost identificată o amenințare reală.

Vilmantas Vitkauskas, directorul Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania, a declarat că forțele militare nu au identificat drone, baloane sau alte obiecte suspecte în timpul nopții de 21 spre 22 noiembrie.

Potrivit oficialului, nu există indicii care să susțină afirmația că un aparat fără pilot ar fi traversat teritoriul lituanian în direcția Kaliningradului. El a descris intervalul respectiv drept unul dintre cele mai liniștite din ultima perioadă, în condițiile în care nu au fost raportate nici alte incidente legate de securitatea spațiului aerian.

Ministerul de Externe al Lituaniei a respins, de asemenea, acuzațiile apărute pe rețelele sociale. Ministrul Kęstutis Budrys a afirmat că țara sa nu a autorizat niciodată utilizarea spațiului aerian pentru atacuri asupra unor obiective de pe teritoriul Federației Ruse.

Alertele aeriene au fost declanșate sâmbătă seara în anumite zone ale regiunii Kaliningrad, iar informațiile despre posibile atacuri au circulat rapid pe rețelele sociale și în canalele de Telegram.

Guvernatorul regiunii, Alexey Besprozvannykh, a anunțat inițial că un obiect suspect ar fi venit din direcția Lituaniei. Ulterior, autoritățile locale au transmis că verificările nu au indicat existența unui pericol.

În paralel, au circulat fotografii și înregistrări prezentate drept dovezi ale unor incendii provocate de drone. Oficialii lituanieni au contestat autenticitatea unor imagini, susținând că fotografii distribuite în mediul online proveneau din alte zone, inclusiv din Iran.

Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania nu exclude ca informațiile privind presupusa traversare a spațiului aerian de către drone să urmărească să inducă în eroare publicul și să sugereze implicarea Lituaniei sau a NATO în atacuri asupra obiectivelor rusești.

Autoritățile lituaniene au transmis că monitorizează permanent spațiul aerian și că sunt pregătite să reacționeze la eventuale amenințări.

Până în prezent, nu există o confirmare independentă a unui atac asupra unor obiective din Kaliningrad și nici dovezi publice care să demonstreze că dronele ar fi traversat spațiul aerian lituanian.