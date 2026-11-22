Germania va finanța înființarea unei noi fabrici de drone destinate armatei ucrainene, printr-un parteneriat între compania Auterion și producătorul ucrainean Skyfall, proiectul urmând să fie dezvoltat pe teritoriul german și să beneficieze de finanțare guvernamentală de ordinul sutelor de milioane de euro, potrivit informațiilor Reuters.

Noua unitate va produce inițial drone de atac Shrike, de tip FPV, folosite de armata ucraineană. Acordul a fost semnat în cadrul Forumului Economic Germano-Ucrainean, la care au participat cancelarul Friedrich Merz și premierul ucrainean Serhii Koretskyi, în contextul extinderii cooperării militare și industriale dintre Berlin și Kiev.

Potrivit Reuters, guvernul german va susține financiar construirea fabricii și va garanta comenzi pentru dronele produse în cadrul parteneriatului. O sursă din industria de apărare citată de agenție a precizat că finanțarea se ridică la câteva sute de milioane de euro.

În prima etapă, fondurile vor fi destinate achizițiilor pentru Ucraina. Berlinul ar putea însă extinde ulterior comenzile pentru a dota și propria armată cu sisteme produse în această unitate.

Guvernul german nu a oferit imediat un comentariu oficial privind detaliile financiare ale proiectului, potrivit Reuters.

Fabrica va produce inițial drone Shrike, sisteme FPV dezvoltate de compania ucraineană SkyFall. Parteneriatul dintre cele două firme va combina platformele aeriene ale producătorului ucrainean cu tehnologia software și componentele de avionică furnizate de Auterion.

Conform anunțului companiilor, portofoliul ar putea fi extins ulterior pentru a include drone interceptoare și sisteme destinate atacurilor la distanțe medii și mari.

Noua unitate va permite dezvoltarea capacităților de producție în afara teritoriului ucrainean, reducând expunerea la atacurile aeriene.

Companiile susțin că legătura cu echipele tehnice din Ucraina va fi menținută, iar feedbackul primit de la unitățile din teren va contribui la adaptarea produselor.

Noul proiect se bazează pe colaborarea anterioară dintre Auterion și SkyFall. Germania a finanțat un contract pentru furnizarea a 50.000 de drone Shrike către Ucraina, în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro. Cele două companii au anunțat la 20 noiembrie că livrările au fost finalizate.

Parteneriatul cu SkyFall este al doilea proiect de producție de drone germano-ucrainean în care este implicată Auterion. Prima colaborare a fost realizată împreună cu producătorul ucrainean Airlogix, în cadrul unei inițiative lansate în februarie. Producția de serie a început în august, iar proiectul a beneficiat de o finanțare de 300 de milioane de euro din partea guvernului german, potrivit sursei din industrie citate de Reuters.

Noua fabrică face parte din programul „Build with Ukraine”, cadrul oficial de cooperare în domeniul apărării susținut de guvernele german și ucrainean.

Berlinul urmărește să integreze în industria sa de apărare tehnologii dezvoltate și testate de Ucraina în timpul războiului cu Rusia. Proiectul oferă, în același timp, posibilitatea extinderii producției de sisteme fără pilot și a capacității industriale europene în domeniul apărării.

Acordul a fost semnat în cadrul celui de-al nouălea Forum Economic Germano-Ucrainean, la care au participat cancelarul Friedrich Merz și premierul ucrainean Serhii Koretskyi.