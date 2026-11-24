Reuniunea trilaterală de la Shenzhen dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat cu un bilanț modest al rezultatelor, dar cu semnale imposibil de ignorat în planul arhitectuii de securitate a secolului XXI. Așa cum am făcut și în trecut, în rândurile de mai jos încerc să evidențiez aspecte mai puțin analizate de comentatori, privite dintr-un unghi diferit și într-un alt registru tematic.

Chiar dacă le-am menționat în titlu, în formula ,,frontul ucrainean’’, Kievul și conflictul din est în general, acestea sunt mai degrabă teme periferice decât elemente ale matricei echilibrelor globale, pe care o intuim după întâlnirea din China. Sincer vorbind, am fost tentat de titlul unui cnoscut roman al lui Erich Maria Remarque, din 1929 - Nimic nou pe frontul de vest - unde eroul era un război care își pusese amprenta asupra destinului personajelor. Și care nu se mai termina ... Revenind la ale noastre, dintre ,,cei trei de la Shenzhen’’, doar Trump pare mai hotărât să termine odată cu războiul din Ucraina.

Dincolo de declarația finală - un comunicat diplomatic atent calibrat - fotografia de moment a summitului a surprins o realitate geopolitică în mișcare: un lider chinez care, cel puțin la nivel de aparențe și limbaj corporal, a părut mai dispus să caute puncte de convergență pragmatică cu președintele american, decât să valideze retorica ușor forțată a vechiului său partener de la Kremlin.

Absența notabilă de la masa discuțiilor a Uniunii Europene, a Indiei și a Japoniei - aceasta din urmă fiind prezentă la Shenzhen în contextul marjei APEC, dar lăsată în afara nucleului decizional - conturează profilul unui scenariu global așezat pe o fundație instituțională veche, însă guvernat de un nou echilibru al puterii. Asistăm la o reconfigurare a concertului marilor puteri, în care formatul restrâns și tranzacționalismul direct de sorginte trumpistă tind să substituie un tip de negociere cu care ne obișnuisem. Prea mult, cred. În doi ani, Trump va ieși din scenă, dar modul său de lucru va lăsa urme solide în diplomația ,,la vârf’’.

După ani de tatonări sterile și refuzuri politicoase din partea Beijingului, diplomația americană pare să fi bifat o victorie de etapă: aducerea Chinei la masa negocierilor pe segmentul controlului armelor nucleare. Mai mult decât atât, pe agendă a urcat inevitabil și arsenalul atomic al „tigrului cel mic”, Coreea de Nord — această veritabilă sabie a lui Damocles suspendată nu doar deasupra Washingtonului, ci și a Seulului, a Japoniei și a întregii stabilități regionale.

În vidul juridic lăsat de expirarea tratatului New START în luna februarie, deschiderea unei căi către negocieri „în trei” reprezintă, teoretic, singura abordare rațională pentru gestionarea celei mai spinoase probleme de securitate globală. Desigur, în diplomația de mare altitudine, o declarație politică de intenție poate însemna totul, puțin sau nimic.

Între angajamentul verbal de la Shenzhen și o arhitectură verificabilă de dezarmare se întinde un deșert al neîncrederii reciproce, - care se estompează încetul cu încetul - iar istoria ne învață că entuziasmul comunicatelor de presă se evaporă rapid atunci când experții tehnici încep să numere focoasele și vectorii purtători. Deși înițiativa trilateralei a plecat de la Kremlin, cred că dacă la Casa Albă era alt președinte – Bush jr, Obama, Biden, oricare - nu s-ar fi materializat.

Pentru Vladimir Putin, miza simbolică a deplasării în China a fost transparentă: transformarea summitului într-o „nouă Yalta”, o reeditare a împărțirii sferelor de influență care să permită Rusiei să se ridice, măcar prin prestigiu, deasupra condiției sale geopolitice actuale. Realitatea din teren i-a temperat însă rapid elanul istoric. Xi Jinping și-a impus fără drept de apel propria viziune: aceasta a fost o întâlnire a trei membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, reuniți în calitate de membri APEC. Atât și nimic mai mult.

Protocolul rezervat liderului de la Kremlin, tratat cu o politețe rece, specifică unui partener „junior”, a subliniat crud această ierarhie, în ciuda faptului că Putin a ținut să își afișeze ostentativ celebrul „cheget” - valiza nucleară - ca un ultim argument al relevanței sale globale.

Adevărul structural rămâne însă implacabil: Rusia este o superputere nucleară, dar un pitic economic și, după cum o demonstrează cu prisosință campania sa din Ucraina, o putere militară convențională profund erodată. Este savuroasă, în acest context, o mică ironie a istoriei: la Yalta, în 1945, China nici măcar nu fusese invitată la masa celor mari, iar atunci când s-a constituit Consiliul de Securitate al ONU, locul său a fost ocupat inițial de Taiwan, alături de o Franță cooptată mai degrabă din curtoazie diplomatică decât din considerente de forță brută. Meritul generalului de Gaulle, desigur. Astăzi, roata istoriei se întoarce în sensul dorit de Beijing.

Uniunea Europeană a lipsit cu desăvârșire de la Shenzhen. Sigur, argumentul formal este impecabil: blocul comunitar nu este membru APEC. Totuși, ținând cont de anvergura istorică a unei întâlniri „în trei” care trasează liniile de forță ale lumii, o invitație ar fi putut fi negociată, dacă ar fi existat o voință reală și o greutate strategică pe măsură. Astfel, Europa a bifat o nouă oportunitate istorică ... ratată.

Dar, coborând puțin din sferele înalte ale teoriei relațiilor internaționale către pragmatismul cinic al realității, se naște o întrebare incomodă: dacă Bruxelles-ul ar fi primit un loc la masă, cine s-ar fi așezat pe acel scaun? Ursula von der Leyen, António Costa, Kaja Kallas, ori poate Emmanuel Macron sau Friedrich Merz? (Britanicul Andy Burnham, oricât de vocal ar fi pe alte paliere, iese din ecuație).

Un scurt exercițiu de imaginație este suficient pentru a realiza că niciunul dintre acești lideri nu ar fi acceptat ca celălalt să vorbească în numele tuturor. Europa suferă nu doar de lipsa unui lider unic, ci și de absența unor lideri cu adevărat respectați la masa marilor decidenți. Unul, scos din joben ad hoc - cu extensie de funcție ca negociator în procesul de pace din Ucraina - ar primi mereu jumătăți de mandat și ar sta mai mult pe telefoane cu mai marii săi mandanți.

UE nu are un loc propriu în Consiliul de Securitate al ONU. Ar fi dispusă Franța să își cedeze fotoliul de membru permanent în favoarea unei reprezentări europene, în contextul reformei instituționale pe care „cei trei” de la Shenzhen par pregătiți să o patroneze? Răspunsul este un „nu” categoric. Indiferent de arhitectura viitoarei reforme a ONU, SUA, China și Rusia își vor conserva privilegiile intacte.

Ce se va întâmpla cu celelalte două locuri permanente rămâne un subiect deschis, în timp ce puteri emergente precum India bat tot mai nerăbdătoare din picior la ușa clubului exclusivist. Se vorbește de așa-numiții membrii ,,semipermanenți’’, ceva între permanenți și nepermanenți. Atunci, India, Japonia, chiar Brazilia ar emite pretenții ... Este o glumă, binențeles, dar serioasă...

Unul dintre cele mai revelatoare momente ale summitului a vizat poziționarea comună față de Curtea Penală Internațională (CPI). Cei trei lideri au căzut rapid de acord că această instituție, alături de alte organisme jurisdicționale internaționale, nu trebuie să „abuzeze” de competențele sale, subliniind cu gravitate principiul sacrosanct al consensului statelor și al imunității reprezentanților lor oficiali.

Deși Vladimir Putin - vizat direct de un mandat de arestare emis de Haga - era principalul beneficiar al acestui scut retoric, tema a fost ridicată pe un ton complice chiar de către Donald Trump, într-un veritabil exercițiu de „gând la gând cu bucurie”. Președintele american a demonstrat încă o dată că nu își uită prietenii aflați la ananghie juridică – experiența sa pe plan intern și-a spus cuvântul - oferind o umbrelă politică simultană atât pentru liderul de la Kremlin, cât și pentru celălalt prieten al său, premierul israelian Benjamin Netanyahu. Mesajul transmis justiției internaționale a fost limpede: dreptul internațional este excelent, atâta vreme cât nu îi deranjează pe cei puternici.

Despre modul în care dosarul ucrainean a fost tranșat în spatele ușilor închise de la Shenzhen am aflat mai puțin din informațiile oficiale și mai mult din declarațiile ulterioare ale lui Trump și Putin, precum și din mesajul direct transmis de liderul de la Casa Albă, chiar de la bordul Air Force One, către „Coaliția de Voință” reunită cu fast teatral la Berlin.

Deși la Washington se cultivă un optimism prudent, realitatea din teren indică faptul că Moscova nu și-a modificat poziția maximalistă nici măcar cu un milimetru. Într-un registru amical, dar ferm, Donald Trump i-a fixat totuși lui Putin un orizont de așteptare precis: o lună și jumătate - exact intervalul rămas până la instalarea noului Congres american, moment după care marja de manevră a Casei Albe s-ar putea complica considerabil. De cealaltă parte a baricadei, criticând vehement formatul și concluziile discuțiilor Trump–Putin, Volodimir Zelenski nu dă nici el semne că ar fi dispus să înghită pilula amară a realismului american, o formulă de pace care nu mai exclude explicit cedările teritoriale. Astfel, în ciuda coregrafiei diplomatice de la Shenzhen, pe frontul ucrainean rămâne, cel puțin deocamdată, ,,nimic nou’’.