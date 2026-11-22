Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit duminică, 22 noiembrie, la ora 00:46, un mesaj RO-ALERT de tip Alertă Extremă, prin care au fost avertizați cu privire la o posibilă incursiune de drone în spațiul aerian. Alerta aeriană a fost transmisă prin sistemul de avertizare a populației de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații destinate protecției civile.

Persoanele care nu au un astfel de adăpost în apropiere au fost sfătuite să rămână în interiorul locuințelor, într-un loc cât mai sigur, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Mesajul transmis populației nu indică localitățile sau zona exactă în care ar fi fost semnalată amenințarea. De asemenea, autoritățile nu au precizat proveniența dronelor și nici alte detalii despre posibila incursiune.

Avertizarea vine în contextul unor incidente recente în regiune.

Potrivit informațiilor prezentate în relatările despre evenimentele de sâmbătă, o dronă cu propulsie reactivă a traversat de două ori spațiul aerian al Republicii Moldova.

Un alt material publicat în aceeași perioadă semnalează că o dronă posibil rusească ar fi intrat în spațiul aerian moldovean, ar fi ieșit, apoi ar fi revenit.

În cazul alertei transmise în județul Tulcea, nu au fost oferite informații care să confirme dacă incidentul are legătură cu aceste evenimente.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat alte detalii despre posibila incursiune de drone și nici despre evoluția situației.

Locuitorii din zonele avertizate au fost îndemnați să respecte recomandările transmise prin RO-ALERT și să urmărească informările oficiale ale IGSU și ale Ministerului Apărării Naționale pentru eventuale actualizări.

La ora 02:16, alerta aeriană din județul Tulcea a încetat.

„Nu au fost solicitări ori probleme raportate”, a precizat ISU Tulcea.