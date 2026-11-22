Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, duminică seara, 22 noiembrie, radarele militare au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. În urma acestei identificări, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația. Totodată, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din zona de nord a județului Tulcea.

Potrivit MApN, cele două avioane se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană în momentul în care au fost trimise în misiune. Decizia de ridicare a aeronavelor a venit după ce sistemele radar ale ministerului au semnalat prezența unor ținte aeriene în zona aflată la est de Insula Șerpilor.

„În seara acestei zile, 22 noiembrie, radarele MApN au detectat ținte aeriene la est de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

În paralel cu mobilizarea aeronavelor, au fost activate și procedurile de informare și alertare a populației din zona vizată. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor necesare avertizării locuitorilor din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 20:01, potrivit informațiilor comunicate de MApN. Avertizarea a avut ca scop informarea populației din zona de nord a județului, în contextul detectării țintelor aeriene la est de Insula Șerpilor.

Intervenția a implicat, așadar, atât monitorizarea situației de către Forțele Aeriene Române, prin cele două aeronave F-16 ridicate de la sol, cât și aplicarea măsurilor de alertare prin structurile militare și cele pentru situații de urgență.

Ministerul Apărării nu a precizat, în informarea transmisă, natura țintelor aeriene detectate, numărul acestora sau dacă au pătruns în spațiul aerian al României. De asemenea, comunicatul citat nu oferă detalii despre evoluția ulterioară a situației ori despre eventuale obiecte căzute pe teritoriul țării.