Adoua rectificare bugetară din 2026 ar trebui prezentată cel târziu săptămâna viitoare, a anunțat Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a explicat că discuțiile privind redistribuirea fondurilor vor avea loc după analizarea raportului Ministerului Finanțelor referitor la situația bugetară înregistrată la 31 octombrie. Grindeanu a fost întrebat și despre posibilitatea reducerii TVA, însă a afirmat că nu a fost luată o decizie în această privință.

Noua ajustare a bugetului este pregătită după prima rectificare aprobată de Guvernul condus de Luca Niculescu la 30 octombrie 2026.

Întrebat despre calendarul celei de-a doua rectificări, președintele PSD a indicat săptămâna viitoare drept termen-limită estimat pentru prezentarea documentului.

„Ar trebui să fie cel de târziu săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, trebuie să fie prezentată”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a explicat însă că discuțiile privind rectificarea trebuie precedate de analiza datelor referitoare la execuția bugetară.

„Dar aici, prima oară, trebuie să vedem totuși acel raport la zi, la 31 octombrie. După ce vedem acel raport, evident vom discuta despre rectificare”, a continuat liderul social-democrat.

Prin urmare, termenul avansat de Grindeanu reprezintă o estimare, nu o dată confirmată pentru aprobarea rectificării.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele PSD a fost întrebat de ce social-democrații au propus reducerea taxării muncii, în locul unei diminuări a TVA. Sorin Grindeanu a precizat că eventualele măsuri fiscale vor fi discutate odată cu pregătirea noului buget și că, în prezent, prioritatea este rectificarea bugetară.

„Deocamdată discutăm de rectificare și o să discutăm despre măsuri, odată cu începutul discuțiilor pe nou buget”, a explicat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă va solicita și o analiză privind scăderea taxei pe valoarea adăugată, liderul PSD a răspuns că această posibilitate va fi examinată, fără să indice o variantă concretă.

„O să-i cer și acest lucru, evident. Dar nu știu pe ce soluție o să mergem acum, pentru că n-am văzut încă raportul de la Ministerul de Finanțe”, a declarat Grindeanu.

Astfel, PSD nu a anunțat o decizie privind reducerea TVA, discuțiile despre măsurile fiscale urmând să fie reluate în contextul elaborării viitorului buget.

Guvernul condus de premierul Luca Niculescu a aprobat prima rectificare bugetară din 2026 pe 30 octombrie.

Una dintre principalele alocări a vizat sistemul sanitar, care a beneficiat de o suplimentare totală de 8,3 miliarde de lei. Fondurile au fost destinate acoperirii unor cheltuieli din domeniul Sănătății. Cu toate acestea, a rămas neacoperit un necesar de aproximativ 4,7 miliarde de lei pentru plata concediilor medicale.

Aceste fonduri ar urma să fie suplimentate prin cea de-a doua rectificare bugetară, potrivit informațiilor prezentate anterior de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Ministrul anunțase la sfârșitul lunii octombrie că o nouă ajustare a bugetului este pregătită pentru finalul lunii noiembrie