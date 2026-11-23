Președinta Maia Sandu a fost distinsă cu Premiul „Femei pentru Pace și Securitate” 2026, acordat de Adunarea Parlamentară a NATO, în cadrul reuniunii desfășurate la Berlin. Distincția i-a fost oferită în semn de recunoaștere a contribuției la promovarea păcii și securității.

„Îl accept cu recunoștință, în numele tuturor oamenilor care au contribuit la menținerea Republicii Moldova în siguranță și libertate”, a declarat Maia Sandu, după ce a primit distincția „Women for Peace and Security”.

În discursul rostit cu această ocazie, șefa statului a atras atenția asupra riscurilor de securitate cu care se confruntă Europa. Ea a afirmat că Rusia pune zilnic la încercare capacitatea statelor europene de a-și apăra securitatea. Totodată, Maia Sandu a subliniat că amenințările nu se limitează la ceea ce este cunoscut drept război hibrid.

Președinta a avertizat că lipsa unei reacții ferme poate fi interpretată de Moscova drept un semnal că își poate extinde acțiunile. „Când ezităm de teama escaladării, Moscova vede reținerea noastră ca pe o invitație de a merge mai departe”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu a vorbit și despre cooperarea dintre instituțiile responsabile de securitate. Potrivit acesteia, autoritățile lucrează împreună pentru a identifica metodele folosite în operațiunile ostile, pentru a urmări rețelele implicate și pentru a stabili cine se face responsabil de acestea.

Șefa statului a insistat și asupra necesității de a informa cetățenii despre cei care organizează astfel de acțiuni și despre mecanismele prin care acestea sunt puse în aplicare. Ea consideră că transparența nu este doar o obligație a autorităților, ci și un instrument important pentru protejarea societății.

Distincția „Women for Peace and Security” este acordată de Adunarea Parlamentară a NATO femeilor care au avut contribuții importante la promovarea păcii, securității și apărării, atât în țările lor, cât și la nivel internațional.

Republica Molfova. Securitatea regională, cooperarea cu NATO și relațiile cu Germania se află în centrul vizitei pe care Maia Sandu o efectuează luni, 23 noiembrie, la Berlin. Șefa statului va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a NATO și va discuta cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte. De asemenea are programate mai multe întrevederi cu mai mulți oficiali germani de rang înalt.

Capitala Germaniei găzduiește o reuniune la care participă parlamentari din statele membre NATO și din țările partenere. Discuțiile vizează principalele provocări de securitate, riscurile regionale și evoluțiile de pe scena internațională.

Programul vizitei include o serie de întrevederi la nivel înalt. Potrivit Președinției, Maia Sandu va avea discuții cu președinta Bundestagului, Julia Klöckner, și cu ministrul federal al Afacerilor Externe, Johann Wadephul.

Pe agenda șefei statului se mai află întâlniri cu ministrul federal al Apărării, Boris Pistorius, și cu ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Reem Alabali-Radovan.

Un alt punct important al deplasării este întrevederea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile au loc într-un moment în care securitatea regională rămâne o preocupare majoră. În special în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor la adresa statelor din regiune.

Pentru Republica Moldova, cooperarea cu partenerii occidentali în domeniul securității și consolidarea capacităților de apărare reprezintă priorități importante.

Din delegația Republicii Moldova, condusă de Maia Sandu, face parte și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Acesta va participa la Forumul anual de politică externă Berlin Foreign Policy Forum 2026.

Ministrul a fost invitat de Thomas Paulsen, președintele Consiliului Executiv al Fundației Körber, și de Sarah Pagung, directoarea executivă pentru Afaceri Internaționale. Anatolie Nosatîi va susține o intervenție în cadrul unuia dintre panelurile evenimentului.

Forumul reunește reprezentanți ai mediului politic și diplomatic pentru dezbateri despre relațiile internaționale, securitatea europeană și provocările geopolitice actuale.

Republica Moldova este partener al NATO din 1994. Cooperarea cu Alianța vizează modernizarea instituțiilor din domeniul apărării, consolidarea rezilienței și dezvoltarea securității cibernetice. Parteneriatul se desfășoară cu respectarea statutului de neutralitate, consfințit în Constituția țării.

Germania este unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova și susține parcursul european al țării. Relațiile bilaterale includ cooperare politică, economică și sprijin pentru reformele necesare integrării europene.

Deplasarea Maiei Sandu are loc la doar câteva zile după participarea sa, pe 19 noiembrie, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, organizată tot la Berlin. Întâlnirea a fost găzduită de cancelarul federal Friedrich Merz și coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Andy Burnham. La reuniune au participat lideri și reprezentanți din aproape 40 de state.

Discuțiile s-au concentrat pe continuarea sprijinului internațional pentru Ucraina, eforturile de restabilire a păcii și garanțiile de securitate care ar putea fi oferite Kievului.