Republica Moldova. Iarna își face simțită prezența în nordul Republicii Moldova. Primii fulgi de zăpadă din acest sezon au fost surprinși în această dimineață la Soroca, unde ninsoarea a început încă de la primele ore ale zilei. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cum fulgii cad peste oraș, chiar dacă precipitațiile sunt, deocamdată, slabe și nu au format un strat consistent de zăpadă.

Ninsoarea vine după câteva zile în care temperaturile au început să scadă vizibil. Meteorologii anunță că răcirea va continua, iar precipitațiile din nordul țării se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. În centrul și sudul Republicii Moldova sunt așteptate, în principal, ploi.

Pentru luni, 23 noiembrie, meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între +3 și +8 grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile vor coborî până la 0–5 grade.

La Chișinău, termometrele vor indica aproximativ +6 grade în timpul zilei. Cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe.

În nordul țării, precipitațiile vor fi mai reci și se pot transforma pe alocuri în lapoviță sau ninsoare. În centrul Republicii Moldova, inclusiv în Capitală, primii fulgi ar putea apărea începând de marți, 24 noiembrie.

Vremea nu se va încălzi în zilele următoare. Dimpotrivă, temperaturile vor continua să scadă spre mijlocul și sfârșitul săptămânii. Joi și vineri, maximele ar putea ajunge la numai 0–3 grade în nordul și centrul țării. Noaptea sunt așteptate valori negative.

În ultima săptămână din noiembrie, diferențele de temperatură dintre regiuni vor fi mai vizibile. În nordul țării, nopțile ar putea deveni geroase, cu valori de până la -7 grade Celsius. Ziua, temperaturile nu vor depăși, în general, aproximativ +3 grade.

În raioanele centrale, inclusiv la Chișinău, meteorologii prognozează temperaturi nocturne de până la -4 grade și maxime diurne de aproximativ +6 grade. În sud va fi ceva mai cald. Aici, valorile vor oscila între -2 grade noaptea și +8 grade ziua.

Precipitațiile vor continua în unele regiuni. Sunt posibile ploi, lapoviță și ninsoare, în funcție de temperatură. Deocamdată, nu este anticipată formarea unui strat consistent de zăpadă la începutul săptămânii. Totuși, meteorologii avertizează asupra riscului de polei, mai ales noaptea și dimineața, când temperaturile vor coborî sub zero grade.

Odată cu primele ninsori și răcirea vremii, Poliția Republicii Moldova le amintește conducătorilor auto să verifice dacă automobilele sunt pregătite pentru condițiile de iarnă. O atenție deosebită trebuie acordată anvelopelor, sistemului de frânare și instalațiilor care asigură vizibilitatea la volan.

Oamenii legii avertizează că circulația fără anvelope corespunzătoare pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei reprezintă o încălcare a Regulamentului circulației rutiere.

În Republica Moldova, legea nu stabilește o zi exactă de la care șoferii sunt obligați să monteze anvelopele de iarnă. Cerința depinde de starea drumului. Atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, automobilul trebuie să fie echipat cu pneuri corespunzătoare.

Potrivit punctului 122 din Regulamentul circulației rutiere, autoturismele trebuie să aibă anvelope marcate cu simbolurile „M+S”, „M.S.” sau „M&S” atunci când circulă în asemenea condiții. Obligația se aplică tuturor roților, indiferent dacă mașina are tracțiune pe două sau pe patru roți.

Poliția recomandă verificarea din timp a stării anvelopelor, a sistemului de frânare, a luminilor, a ștergătoarelor și a instalației de dezaburire a geamurilor.

Pe carosabil umed, înghețat sau acoperit cu zăpadă, conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să păstreze o distanță mai mare față de mașina din față. De asemenea, sunt recomandate evitarea frânărilor bruște și efectuarea cu atenție a manevrelor.

„Schimbați din timp anvelopele și verificați starea tehnică a autovehiculului înainte de a porni la drum”, îndeamnă Poliția.

Riscul de alunecare este mai mare în special în timpul nopții și dimineața devreme. Podurile, pasajele și porțiunile de drum aflate la umbră pot deveni alunecoase chiar dacă restul carosabilului pare uscat.