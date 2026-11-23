Alice Huang, femeia implicată în scandalul care a dus la demisia lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia, ar fi avut legături timp de peste un an cu un reprezentant al serviciilor de informații chineze. Informațiile au fost publicate duminică, 22 noiembrie, de The New York Times, pe baza unor surse familiarizate cu rapoarte ale serviciilor americane. Autoritățile din Statele Unite nu au stabilit însă dacă femeia a desfășurat activități de spionaj în beneficiul Chinei.

Nu a fost stabilit ce informații ar fi putut transmite Alice Huang reprezentantului serviciilor chineze și nici dacă întâlnirile sau comunicările dintre aceștia au avut drept scop obținerea unor informații confidențiale.

Noile informații publicate de presa americană indică existența unor contacte desfășurate pe o perioadă de aproximativ un an și jumătate, în intervalul primăvara 2025 – toamna 2026.

Persoana cu care Alice Huang ar fi comunicat este prezentată drept un ofițer al Ministerului Securității Statului, principala structură civilă de informații și contrainformații a Chinei. Potrivit The New York Times, informațiile despre aceste legături apar în rapoarte cunoscute de serviciile americane.

Dezvăluirile vin după scandalul declanșat la sfârșitul lunii octombrie, când au apărut primele informații despre relația dintre Alice Huang și Jensen Huang.

La aproximativ două săptămâni de la apariția acestora, directorul executiv al Nvidia și-a prezentat demisia. Plecarea sa de la conducerea companiei a fost urmată de scăderi importante ale acțiunilor producătorului american de cipuri. Până în prezent, anchetatorii americani nu au confirmat că Alice Huang ar fi acționat ca agent al serviciilor de informații chineze.

Alice Huang a ocupat anterior o funcție de conducere în cadrul Megaspeed International, societate cu sediul în Singapore, care s-a numărat printre clienții importanți ai Nvidia. Compania a contribuit, la un moment dat, la vânzări de cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari. Din 2024, Megaspeed International se află în atenția autorităților americane, care investighează suspiciuni privind introducerea ilegală în China a unor procesoare avansate destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

Aceste produse sunt vizate de restricțiile comerciale impuse de Statele Unite asupra exporturilor de tehnologii avansate către China.

Ancheta urmărește să stabilească dacă societatea a încălcat reglementările americane referitoare la exporturile de semiconductori. Legăturile profesionale ale lui Alice Huang cu Megaspeed și relația sa cu fostul director executiv Nvidia au atras atenția în contextul acestor investigații.

Reuters arată că femeia a condus anterior societatea din Singapore, însă informațiile disponibile nu stabilesc că aceasta ar fi participat personal la presupusele operațiuni ilegale investigate de autorități.

În ciuda informațiilor referitoare la contactele dintre Alice Huang și un reprezentant al serviciilor chineze, oficialii americani nu au ajuns la o concluzie privind existența unor activități de spionaj. Procurorul general al Statelor Unite, Todd Blanche, a declarat în noiembrie că Departamentul Justiției nu stabilise dacă femeia a lucrat pentru serviciile de informații chineze.

Aceeași poziție a fost exprimată duminică, 22 noiembrie, de directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, într-un interviu acordat CNN.

Oficialul american a arătat că investigațiile referitoare la Alice Huang și compania cu care aceasta a fost asociată sunt în desfășurare. Autoritățile nu au prezentat până în acest moment o concluzie definitivă privind natura legăturilor investigate.

Primele dezvăluiri despre relația dintre Jensen Huang și Alice Huang au apărut la sfârșitul lunii octombrie 2026 și au declanșat un scandal în jurul conducerii Nvidia. La aproximativ două săptămâni, Jensen Huang a renunțat la funcția de director executiv al companiei americane.

Demisia a avut loc într-o perioadă în care autoritățile americane analizau posibile încălcări ale restricțiilor privind exportul de cipuri către China. După apariția scandalului, acțiunile Nvidia au înregistrat scăderi puternice.

Noile dezvăluiri publicate de The New York Times aduc în atenție durata contactelor dintre Alice Huang și reprezentantul serviciilor chineze, fără să stabilească însă existența unor activități de spionaj.

Reuters a relatat că un purtător de cuvânt al lui Jensen Huang a refuzat să comenteze noile informații. Reprezentanții Nvidia și ai Ambasadei Chinei la Washington nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, iar agenția de presă nu a reușit să obțină o reacție din partea lui Alice Huang.