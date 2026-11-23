Moartea fostului internațional român Dudu Georgescu, survenită în Canada, la vârsta de 76 de ani, este investigată de poliția din Toronto, după ce fostul atacant ar fi fost descoperit cu răni grave în apartamentul în care locuia. Irina Șandor, soția proprietarului locuinței, a declarat pentru Gazeta Sporturilor că în corpul fostului fotbalist ar fi fost găsit un cuțit, iar Marina, soția acestuia, ar fi fost reținută timp de trei zile. Femeia susține că, după eliberare, apropiații nu au mai reușit să o găsească.

Irina Șandor, care s-a ocupat de administrarea locuinței închiriate de fostul atacant, a oferit pentru Gazeta Sporturilor detalii despre ceea ce ar fi urmat după descoperirea trupului acestuia.

Femeia susține că, inițial, la apartament au fost chemate echipajele medicale. Ulterior, au ajuns polițiștii și reprezentanții serviciului medico-legal. Potrivit relatării sale, Marina, soția lui Dudu Georgescu, ar fi fost luată de polițiști pentru audieri și ținută în custodie timp de trei zile.

Irina Șandor a afirmat că nu cunoaște condițiile în care aceasta ar fi fost eliberată și nici locul în care se află în prezent.

„Eu am auzit și vă pot împărtăși faptul că întâi a venit Salvarea, l-a găsit mort, apoi a mai venit o ambulanță, care a verificat cele constatate de primul echipaj. Ulterior, a fost anunțată Poliția, care a venit la fața locului, după care a sosit și echipa de la morgă. Marina a fost ridicată de Poliție, fiind considerată principalul suspect. A fost ținută trei zile, apoi i-au dat drumul. Probabil sub cauțiune sau cu obligația de a rămâne disponibilă pentru autorități. Un cuțit a fost găsit în corpul lui. Așa am auzit și noi. Marina spusese că se va muta la altcineva din clădire, însă nu se află acolo. Nu a fost găsită și nu știm unde este sau ce a făcut. Eu o cunosc pe Marina. Am fost persoana care le-a oferit apartamentul, ocupându-mă de administrarea închirierilor. Când au ajuns în Canada, m-au rugat să le găsesc o locuință. Le-am oferit un apartament într-unul dintre blocurile administrate de mine și le-am stabilit o chirie cât mai mică, pentru că nu aveau locuri de muncă. Dudu era un om singuratic, care se acomoda greu și nu avea foarte mulți prieteni. A muncit și a făcut tot felul de munci grele. Când a venit Poliția, ar fi găsit un cuțit în abdomenul lui și sânge în mai multe zone ale locuinței, inclusiv în baie. Apartamentul este în continuare supravegheat permanent de autorități. Nimeni nu poate intra, iar în fața ușii se află un polițist care asigură paza. Nu știu dacă Marina a fost eliberată pe cauțiune sau dacă i s-a dat drumul din lipsă de dovezi. Doar Poliția poate clarifica acest lucru. O concluzie privind cauza morții nu poate fi stabilită înainte de efectuarea autopsiei și de raportul medicului legist”, a mai declarat Irina Șandor pentru GSP.ro.

Informațiile referitoare la presupusa reținere a soției și la existența unui cuțit provin din această mărturie. Nu a fost prezentată o confirmare oficială privind eventuale acuzații formulate împotriva Marinei Georgescu.

Potrivit Irinei Șandor, locuința în care fostul fotbalist și-a petrecut ultimii ani este în continuare supravegheată de autoritățile canadiene.

Femeia a susținut că accesul în apartament este restricționat, iar în fața ușii se află permanent un polițist. Aceasta a relatat și că în locuință ar fi fost identificate urme de sânge, inclusiv în baie, precum și un cuțit aflat în corpul fostului atacant. Deocamdată, circumstanțele în care s-au produs presupusele leziuni nu au fost stabilite.

Ancheta desfășurată la Toronto urmează să clarifice cauza decesului și împrejurările în care Dudu Georgescu a fost găsit fără viață.

Poliția din Toronto a confirmat, pentru publicația FANATIK, că agenții au intervenit luni, 16 noiembrie 2026, în zona Thorncliffe Park, unde au descoperit o persoană decedată. Autoritățile canadiene nu au confirmat identitatea acesteia, invocând legislația privind protecția datelor personale.

Intervenția a avut loc în jurul orei 10:24, după primirea unui apel care semnala o situație neclară. Informațiile comunicate de polițiști corespund perioadei în care a fost anunțată moartea fostului internațional român Dudu Georgescu.

„Pot confirma că luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 10:24, ne-am deplasat la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel prin stația de dispecerat referitor la o situație neclară. La fața locului a fost descoperită o persoană decedată. În acest moment, nu pot confirma identitatea persoanei, din motive legate de protecția datelor personale. A fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului. Dacă acest caz va deveni obiectul unei anchete penale, vom comunica informații suplimentare. Sper că aceste informații vă sunt de ajutor. Vă mulțumesc!”, a transmis Poliția din Toronto pentru sursa citată.

Dudu Georgescu s-a născut la 1 septembrie 1950, la București, și a devenit unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria fotbalului românesc. A debutat în prima divizie la 11 iunie 1969, într-un meci în care Progresul București a învins Universitatea Craiova cu 3-0. Ulterior, a evoluat pentru CSM Reșița, unde s-a remarcat inclusiv într-o partidă împotriva lui Dinamo București, câștigată cu 4-1, în care a înscris de două ori.

În 1973, Dudu Georgescu a fost transferat la Dinamo, echipă pentru care a evoluat timp de zece sezoane și alături de care a obținut cele mai importante performanțe ale carierei. Cu formația bucureșteană a câștigat patru titluri de campion al României, în sezoanele 1974-1975, 1976-1977, 1981-1982 și 1982-1983.

De asemenea, în sezonul 1981-1982 a cucerit Cupa României, marcând de două ori în finala câștigată de Dinamo cu 3-2 în fața echipei FC Baia Mare.

Dudu Georgescu a fost golgheterul campionatului României în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978. Cele mai importante distincții individuale au venit în 1975 și 1977, când a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei.

În 1975, atacantul a înscris 33 de goluri în campionat, iar doi ani mai târziu a stabilit o performanță de 47 de reușite într-un singur sezon.

În 1976, a fost desemnat Fotbalistul român al anului, iar de-a lungul carierei a fost nominalizat de trei ori pentru Balonul de Aur. După despărțirea de Dinamo, a continuat să joace pentru SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.

A încheiat cariera de fotbalist la vârsta de 37 de ani, cu un total de 252 de goluri marcate în prima divizie, record al campionatului României.

Fostul atacant a îmbrăcat de 44 de ori tricoul echipei naționale a României și a înscris 21 de goluri. Debutul său la prima reprezentativă a avut loc la 21 septembrie 1973, într-un meci împotriva Finlandei, disputat în preliminariile Campionatului Mondial din 1974.

România a câștigat partida cu 9-0, iar Georgescu s-a numărat printre marcatori. Selecționerul naționalei era atunci Valentin Stănescu. După retragerea din activitatea competițională, fostul internațional a devenit antrenor. A pregătit echipe precum CSM Reșița, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu și Dunărea Călărași.

A avut și experiențe în străinătate, la Zimbru Chișinău și la formația saudită Al-Namja. La 18 martie 2008, Dudu Georgescu a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv, clasa a III-a, pentru activitatea desfășurată în fotbal.