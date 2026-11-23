Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a recunoscut luni că blocarea aderării Ucrainei la NATO în anul 2008 a reprezentat o eroare strategică majoră, transmite agenția dpa. Declarația vine în contextul discuțiilor tot mai intense privind viitorul securității europene și sprijinul acordat Kievului.

Aflat la Berlin într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, liderul german a fost chestionat cu privire la viziunea președintelui francez Emmanuel Macron. Acesta din urmă sugerase anterior că a venit momentul oportun pentru a redeschide negocierile pe tema integrării Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică.

Analizând evenimentele din ultimele aproape două decenii, Friedrich Merz a admis că respingerea inițiativei Statelor Unite de la summitul NATO desfășurat la București în 2008 a avut consecințe grave. La acea vreme, Washingtonul propusese deschiderea căii pentru admiterea Ucrainei în alianță.

"Dacă ar fi devenit membră a NATO, acest război ar fi putut fi probabil prevenit", a spus el, făcând referire directă la invazia pe scară largă declanșată de Rusia împotriva Ucrainei.

Poziția actualului cancelar contrastează puternic cu viziunea predecesoarei sale, Angela Merkel. La finalul anului 2024, fostul șef al executivului de la Berlin își apărase public decizia de a se opune pregătirii terenului pentru aderarea Kievului la blocul militar occidental încă din 2008.

"Chiar şi după o analiză aprofundată, am ajuns la concluzia că a fost, cu siguranţă, lucrul corect de făcut şi că au existat motive întemeiate pentru aceasta", a declarat Merkel în cadrul unui podcast politic, alături de jurnalista de televiziune şi moderatoarea germană Anne Will. Atunci, Angela Merkel își argumentase hotărârea prin faptul că o proporție semnificativă a cetățenilor ucraineni nu susținea intrarea în NATO în acea perioadă.

Dezbaterea a fost reaprinsă recent de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a pledat pentru reluarea dialogului pe marginea acestui subiect sensibil.

"În situaţia actuală, având în vedere poziţia dură a Rusiei, cred că trebuie să redeschidem discuţia privind aderarea Ucrainei la NATO", a declarat el în urma unui summit al grupului de susţinători ai Ucrainei, cunoscut sub numele de "Coaliţia Voinţei", întrunită recent la Berlin.

Friedrich Merz a catalogat abordarea liderului de la Paris drept una "logică". Potrivit cancelarului german, această direcție se aliniază perfect cu nevoia urgentă de a oferi Ucrainei garanții solide de securitate imediat ce conflictul militar se va încheia.

În viziunea lui Merz, mecanismele de protecție destinate Ucrainei postbelice trebuie să fie "garanţii de securitate de tip Articolul 5", a subliniat Merz. Acest principiu fundamental al tratatului NATO stipulează că o agresiune armată îndreptată împotriva unui stat membru echivalează cu un atac asupra întregii alianțe.

Șeful guvernului de la Berlin a punctat că un astfel de angajament ar plasa Ucraina "foarte aproape" de statutul de membru cu drepturi depline al NATO.

"Sincer să fiu, nu-mi pot imagina viitorul Ucrainei fără astfel de garanţii de securitate, de care are nevoie urgent. Şi acestea nu sunt garanţii de securitate doar pentru Ucraina, ci pentru noi toţi", a afirmat Merz.