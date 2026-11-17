NATO va intensifica supravegherea Mării Negre, la solicitarea României, pe fondul creșterii numărului de incidente din regiune. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a declarat că aliații au fost încurajați să continue trimiterea de capabilități militare în țară. Oficialul a vorbit și despre decizia Statelor Unite privind prezența militarilor americani în România, așteptată la începutul lunii decembrie.

România a solicitat NATO să acorde o atenție sporită monitorizării Mării Negre, în condițiile în care incidentele de securitate din regiune s-au intensificat. Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, Alianța urmează să crească activitățile de supraveghere, inclusiv prin utilizarea unor aeronave dotate cu echipamente specializate.

Ministrul de Externe a explicat că solicitarea României a venit în contextul incidentelor tot mai frecvente din zona Mării Negre. Monitorizarea suplimentară ar urma să presupună și o prezență mai mare a aeronavelor care pot supraveghea regiunea.

„Având în vedere intensitatea incidentelor pe care le avem la Marea Neagră, am solicitat NATO și NATO va crește monitorizarea asupra Mării Negre și asupra regiunii noastre. Asta înseamnă indirect și o prezență sporită prin avioane specifice care au capabilități de monitorizare”, a afirmat Dan Neculăescu, marți seara, la Digi24.

Dan Neculăescu a declarat că România a beneficiat în ultimii ani de capabilități militare trimise de mai multe state aliate, printre care Statele Unite, Franța, Spania, Portugalia și Slovacia. O parte dintre acestea se află în continuare în România, în timp ce altele au fost retrase temporar și ar urma să revină.

În urma discuțiilor cu secretarul general al NATO, ministrul român de Externe a afirmat că importanța strategică a Mării Negre a fost recunoscută la nivelul conducerii Alianței.

Totodată, secretarul general a făcut un nou apel către statele membre pentru continuarea consolidării prezenței militare aliate în România.

„Secretarul general, cu care am discutat astăzi, a fost de acord că Marea Neagră este acum extrem de importantă, este în centrul atenției NATO și că NATO va face tot ce îi stă în putință să continue atât monitorizarea, cât și concentrarea de capabilități către România tocmai pentru a răspunde cât mai bine incidentelor cu care ne confruntăm”, a adăugat Neculăescu.

Ministrul Afacerilor Externe a vorbit și despre discuțiile cu Statele Unite referitoare la numărul militarilor americani care vor fi dislocați în România.

O decizie era așteptată inițial la jumătatea lunii noiembrie, însă aceasta ar putea fi luată la începutul lunii decembrie. Dan Neculăescu a declarat că mesajele primite de la partenerii americani sunt încurajatoare, fără să existe deocamdată o hotărâre definitivă.

„Sunt optimist pentru că semnalele pe care le-am primit sunt pozitive. Cu toate acestea nu avem încă o decizie finală, așadar e bine să o așteptăm”, a declarat acesta.

Ministrul a mai afirmat că activitățile Rusiei în regiunea Mării Negre s-au intensificat comparativ cu anul precedent. Potrivit acestuia, România se așteaptă ca aceste acțiuni să continue.