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Drone găsite în derivă în Marea Neagră. Scafandrii militari intervin în zonele Sfântu Gheorghe și Mangalia

Drone găsite în derivă în Marea Neagră. Scafandrii militari intervin în zonele Sfântu Gheorghe și MangaliaScafandri. Sursa foto: ISU
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Din cuprinsul articolului

Forțele Navale Române desfășoară luni două misiuni de intervenție în Marea Neagră, după ce două drone aeriene au fost detectate în derivă, în apropierea litoralului românesc. Ministrul Apărării, Radu Oprea,a anunțat că echipe de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive au fost trimise pentru verificarea și evaluarea celor două aparate. Unul a fost semnalat în zona Sfântu Gheorghe, iar celălalt la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia.

Intervenție cu scafandri în Marea Neagră

Prima intervenție este realizată de o echipă de scafandri militari EOD, care se deplasează cu un dragor al Forțelor Navale Române către zona în care a fost observată drona din apropierea localității Sfântu Gheorghe.

În cel de-al doilea caz, o altă echipă de specialiști evaluează din punct de vedere pirotehnic elementele unei drone aflate la circa 45 de mile marine în largul Mării Negre, la est de Mangalia. Misiunea este desfășurată de pe o șalupă maritimă a Gărzii de Coastă.

Potrivit ministrului Apărării, ambele aparate au fost detectate de aeronava franceză ATLANTIQUE 2, dislocată în România pentru desfășurarea unor operațiuni de descurajare în cadrul NATO.

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Fragment dronă

Fragment dronă. Sursă foto: Facebook

Radu Oprea a precizat că intervențiile sunt realizate de echipe specializate, având în vedere necesitatea verificării dispozitivelor și a eventualelor elemente explozive.

Gruparea navală MCM BLACK SEA ajunge la Constanța

În paralel cu cele două operațiuni, gruparea navală de combatere a minelor marine MCM BLACK SEA se deplasează din Varna către Constanța. Navele vor rămâne în portul românesc până la 18 noiembrie, în cadrul cooperării dintre România, Bulgaria și Turcia pentru protejarea navigației în regiunea Mării Negre.

La cea de-a XIII-a activare a grupării participă vânătorul de mine românesc M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, alături de nave ale forțelor navale bulgare și turce.

Potrivit ministrului Apărării, activitățile grupării includ operațiuni de cercetare, identificare și neutralizare a eventualelor pericole care pot afecta siguranța navigației maritime.

„Misiunile grupării includ cercetarea, identificarea și neutralizarea pericolelor pentru navigație, contribuind direct la securitatea maritimă a României în regiunea Mării Negre”, a transmis Radu Oprea.

Cele două intervenții asupra dronelor și activitatea grupării MCM BLACK SEA se desfășoară în contextul eforturilor de monitorizare și securizare a spațiului maritim din regiunea Mării Negre.

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