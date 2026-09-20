Resturi de dronă, găsite în Marea Neagră și neutralizate de militari

Resturi ale unei drone au fost neutralizate duminică dimineață de o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române, în zona Grindului Chituc, din județul Constanța, anunță MApN. Intervenția a avut loc după ce autoritățile au fost sesizate cu privire la prezența unui obiect plutitor identificat în largul litoralului românesc.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), echipa specializată a intervenit în jurul orei 09.30, pentru verificarea și neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc.

„În dimineața zilei de duminică, 20 septembrie, în jurul orei 09.30, o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, județul Constanța”, a transmis MApN.

Intervenția militarilor români a fost solicitată cu o zi înainte. Sâmbătă, Garda de Coastă a cerut sprijinul Ministerului Apărării Naționale după ce în largul Mării Negre a fost identificat un obiect plutitor despre care exista suspiciunea că ar putea reprezenta un fragment provenit de la o dronă aeriană.

Obiectul a fost observat la aproximativ 50 de mile marine est de Grindul Chituc, în județul Constanța. Având în vedere natura posibilă a fragmentului și zona în care acesta a fost identificat, autoritățile au decis intervenția unei echipe specializate EOD din cadrul Forțelor Navale Române.

Militarii au ajuns în zonă și au aplicat procedurile standard pentru astfel de situații. Scafandrii de luptă EOD sunt specializați în identificarea, evaluarea și neutralizarea obiectelor care pot prezenta riscuri, iar intervenția lor urmărește eliminarea pericolelor pentru populație și pentru activitățile desfășurate în zona maritimă.

MApN precizează că zona a fost securizată pe durata operațiunilor, iar în urma intervenției nu mai există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.

„La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Incidentul are loc în contextul unei atenții sporite acordate de autoritățile române obiectelor sau fragmentelor provenite din posibile incidente aeriene în apropierea litoralului Mării Negre. Forțele Navale Române dispun de echipe specializate care pot interveni atunci când sunt identificate obiecte suspecte în zona maritimă.

Deocamdată, MApN nu a oferit alte informații despre originea dronei sau despre circumstanțele în care resturile au ajuns în zona Grindului Chituc. Intervenția de duminică a avut ca obiectiv principal neutralizarea fragmentelor și eliminarea oricărui posibil risc pentru persoanele aflate în zonă și pentru navigația din Marea Neagră.