Dronă detectată lângă granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit luni dimineață, 21 septembrie, un mesaj RO-Alert, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o dronă la 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea frontierei. Două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea situației, iar MApN a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Ministerul Apărării Naționale a informat că ținta aeriană a fost observată de sistemul de supraveghere radar luni, în apropierea graniței cu România. În urma detectării, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât populația din nordul județului Tulcea să fie alertată.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat luni, 21 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 12 kilometri Nord de Chilia, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, iar la ora 05.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, informează MApN.

În timpul alertei, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea.

Aeronavele au decolat de la aceeași bază și au urmărit evoluția situației din apropierea frontierei.

Alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea s-a încheiat la ora 06.14. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în intervalul în care situația a fost monitorizată, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Incidentul de luni dimineață vine la o zi după o altă intervenție a militarilor români, de această dată în Marea Neagră.

Duminică, 20 septembrie, trei fragmente de dronă au fost recuperate din Marea Neagră, din trei zone diferite aflate în Zona Exclusiv Economică a României. Ministerul Apărării Naționale a informat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă.

Obiectele plutitoare aflate în derivă fuseseră semnalate de nave comerciale, iar Centrul Maritim de Coordonare a informat MApN și SCOMAR despre situație. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a plecat, la bordul unei ambarcațiuni MAI, către zonele indicate pentru verificarea obiectelor.

„Duminică, 20 septembrie, Centrul Maritim de Coordonare a informat Ministerul Apărării Naţionale şi SCOMAR (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră) despre existenţa unor obiecte plutitoare în derivă, în trei locaţii diferite în Marea Neagră, în Zona Exclusiv Economică a României, semnalate de nave comerciale. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei ambarcaţiuni MAI, către zonele indicate, pentru identificarea şi evaluarea obiectelor”, arată sursa citată.

În timpul deplasării către prima zonă indicată, specialiștii EOD au identificat și recuperat un fragment de dronă aflat la aproximativ 37 de mile marine travers de Constanța. Verificările au arătat că acesta nu prezenta risc pirotehnic. În sectorul în care fuseseră semnalate inițial obiectele plutitoare nu au mai fost identificate alte elemente.

În jurul orei 17.30, echipa a ajuns la cea de-a doua locație, aflată la aproximativ 42 de mile marine de Constanța. Zona fusese indicată după ce remorcherul APOLLO raportase prezența unui obiect plutitor. Militarii au recuperat un alt fragment de dronă și au stabilit că nici acesta nu avea încărcătură explozivă. Operațiunea a continuat apoi către cea de-a treia locație, după o semnalare făcută de echipajul navei Campos Tide.

„Ulterior, nava MAI şi-a continuat deplasarea către a treia locaţie, indicată de echipajul navei Campos Tide, care a semnalat, la rândul său, prezenţa unui rest de dronă în derivă. Echipa EOD a recuperat, in jurul orei 19, fragmentul de dronă, care se afla la aproximativ 33 Mm de Constanţa. Nici acesta din urmă nu prezintă risc pirotehnic”, mai arată comunicatul MApN.

Cel de-al treilea fragment se afla la aproximativ 33 de mile marine de Constanța și a fost recuperat în jurul orei 19.00. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nici în cazul acestuia nu a fost identificat un risc pirotehnic.

În urma operațiunii desfășurate duminică în Marea Neagră nu au fost emise avertizări de navigație.