Lionel Messi a marcat golul cu numărul 101 pentru Inter Miami, însă campioana MLS nu a reușit să obțină victoria în meciul cu San Diego FC. Cele două echipe au terminat la egalitate, 2-2, după ce Anders Dreyer a înscris de două ori pentru formația oaspete. Pentru Inter Miami este al patrulea rezultat consecutiv de egalitate în campionat.

Meciul a venit la scurt timp după ce Lionel Messi și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional. La 39 de ani, argentinianul a încheiat astfel un capitol de peste două decenii alături de echipa națională, cu care a câștigat Cupa Mondială din 2022 și două ediții de Copa América.

San Diego FC a deschis scorul în minutul 12, prin Anders Dreyer. Atacantul danez a profitat de pasa în adâncime trimisă de Jeppe Tverskov și a trimis mingea peste portarul Dayne St. Clair.

Lionel Messi a restabilit egalitatea în minutul 24. Lovitura sa liberă din partea dreaptă a trecut fără să fie atinsă de niciun jucător și a ajuns în poarta lui San Diego. A fost al 20-lea gol al lui Messi în actualul sezon de MLS și al 101-lea pentru Inter Miami.

Golul a venit la doar patru zile după ce Messi înscrisese pentru a 100-a oară pentru Inter Miami, în victoria cu 2-0 în fața formației mexicane Cruz Azul, în Campeones Cup.

Luis Suárez a readus Inter Miami în avantaj în minutul 74, însă San Diego a egalat opt minute mai târziu. Dreyer a înscris din nou, după o nouă pasă a lui Tverskov, și a stabilit scorul final, 2-2.

Rezultatul este al patrulea egal consecutiv pentru Inter Miami în MLS. Echipa are acum 46 de puncte, după 26 de meciuri.

Messi a anunțat pe 31 august, la câteva săptămâni după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale din 2026 în fața Spaniei, că se retrage de la națională.

Messi a explicat că decizia a fost una dureroasă, dar necesară, după mai bine de 20 de ani petrecuți la națională.

„A fost o decizie care m-a durut și încă mă doare profund, dar înțeleg că a venit momentul”, a transmis Messi în mesajul prin care și-a anunțat retragerea. El a adăugat că a dat tot ce a avut pentru echipa națională și că este momentul ca locul să fie ocupat și de jucătorii tineri.

Messi a debutat pentru Argentina în 2005 și încheie această etapă a carierei cu 207 selecții și 125 de goluri, recorduri pentru naționala sud-americană. A câștigat Copa América în 2021 și 2024 și Cupa Mondială în 2022.

Deși și-a anunțat retragerea, Lionel Messi este convocat pentru un ultim meci de adio alături de Argentina. Federația Argentiniană de Fotbal a confirmat că atacantul va participa la partida amicală cu Benin, programată pe 6 octombrie, pe stadionul Monumental din Buenos Aires.

Meciul va reprezenta ultima apariție a lui Messi pentru naționala Argentinei, după o perioadă în care a devenit atât cel mai selecționat jucător, cât și cel mai bun marcator din istoria reprezentativei.

Pentru Inter Miami, însă, Messi continuă să joace în MLS. Golul marcat împotriva lui San Diego a venit la doar câteva zile după ce a atins borna de 100 de goluri pentru club și a câștigat Campeones Cup.