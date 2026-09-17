Lionel Messi, din nou decisiv. Argentinianul a marcat golul 100 pentru Inter Miami și a cucerit un nou trofeu, după 2-0 în fața lui Cruz Azul, în finala Campeones Cup.

Succesul i-a adus echipei americane primul trofeu din această competiție.

La 39 de ani, Messi a deschis scorul în minutul 24, cu o lovitură de cap după centrarea lui Luis Suárez. Reușita a avut și o semnificație aparte: primul gol înscris de argentinian pentru Inter Miami, în iulie 2023, fusese marcat tot împotriva lui Cruz Azul, dintr-o lovitură liberă.

Messi a ajuns astfel la 100 de goluri în 115 apariții pentru Inter Miami, în toate competițiile. Performanța îl transformă în primul fotbalist din istoria clubului care atinge această bornă.

Căpitanul lui Inter Miami a fost implicat și la cea de-a doua reușită. În minutul 81, Messi a executat un corner, iar Casemiro a înscris cu o lovitură de cap și a stabilit scorul final, 2-0. Victoria a venit chiar la primul meci al noului antrenor Cristian „Kily” González și a adus primul trofeu cucerit de club pe noul său stadion.

Pentru Lionel Messi, acesta este al 48-lea trofeu din carieră, potrivit Major League Soccer, consolidându-și recordul de trofee câștigate de un fotbalist. De la sosirea sa la Inter Miami, în 2023, argentinianul a cucerit câte un trofeu în fiecare sezon: Leagues Cup, Supporters’ Shield, MLS Cup și, acum, Campeones Cup.

După meci, Casemiro a vorbit despre impactul lui Messi și a subliniat că astfel de momente trebuie apreciate, având în vedere că nu se știe cât timp va mai continua argentinianul să joace la cel mai înalt nivel.

Succesul vine la scurt timp după Campionatul Mondial din 2026, în care Argentina a pierdut finala în fața Spaniei. Messi a marcat opt goluri la turneul final.