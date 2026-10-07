Alegerile de tip midterms (de la mijlocul mandatului) din Statele Unite nu vor reprezenta doar un test pentru politica lui Donald Trump, ci și pentru transformarea întregului Partid Republican sub influența actualului președinte american, susține analistul H.D. Hartmann. Acesta a analizat scrutinul din 3 noiembrie în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda.

Discuția a pornit de la întrebarea dacă votul poate fi privit ca un referendum asupra prestației și politicilor lui Donald Trump. Hartmann a respins această interpretare și a spus că miza este mai largă.

„Nu, eu nu cred că este un referendum al politicii lui. Eu cred că este un referendum al noului Partid Republican, care nu mai este vechiul partid, nu mai este efectiv Partidul Republican cu care noi am fost obișnuiți. Este un partid trumpian. Dacă și-ar pune numele Trump pe partid, ar fi mai cinstit”, a spus H.D. Hartmann.

Întrebat dacă schimbarea privește doar o facțiune sau întreaga formațiune, analistul a răspuns:

„Tot partidul.”

H.D. Hartmann a continuat susținând că Donald Trump a modificat inclusiv profilul ideologic și electoral al republicanilor.

„A trumpizat pe toți și el a reușit, Radu, să schimbe complet fața Partidului Republican. L-a mutat pe o zonă religioasă de dreapta. Eu întotdeauna țin minte ce îmi spunea un foarte bun prieten, care și astăzi este starețul unei mănăstiri din Galileea și îmi spunea: «Să nu-mi vină unul care a inventat creștinismul în garajul lui în 1800 și să nu-mi vină să vorbească despre creștinism. Mănăstirea mea are 1.500 de ani.» El s-a mutat pe neocreștinism, pe neosecte, pentru că sectele au existat tot timpul în istoria umanității. Astea sunt secte noi, sunt în special neoprotestantismul care este atât de virulent, noi îl numim iudeoprotestantism”, a spus Hartmann.

Analistul a susținut apoi că una dintre bazele revenirii politice a lui Trump este electoratul care vede în acesta o formă de exprimare a propriilor frustrări.

„Dar, din punctul meu de vedere, Trump a învățat, s-a dus direct pe acest fond iudeo-creștin, de biserici inventate în grajduri, care n-au nici cea mai mică tradiție, nici cea mai mică istorie, nici cea mai mică cultură, care au cenzurat Bibliile pe diverse motive. Și aceștia îl găsesc pe Trump ca o formă supremă de exprimare a frustrărilor, care poate să fie sexuală, poate să fie rasială, culturală, economică. Sunt o mie și una de lucruri care stau la baza acestui reviriment al trumpismului în al doilea mandat”, a afirmat acesta.

Ajuns la posibilele rezultate ale alegerilor, H.D. Hartmann a prezentat două scenarii: pierderea Camerei Reprezentanților cu o diferență redusă sau menținerea controlului republican atât asupra Camerei, cât și asupra Senatului.

„Pierde Camera, dar la un nivel la care să nu îl izoleze democrații, sau nu pierde nici Camera, nici Senatul și, în acel moment, el va continua acești doi ani de trumpism în full force, cu forță nouă, reînnoită, spunând că are mandat. Și, mai mult decât atât, va reîncepe brutal războiul împotriva Iranului. Este foarte clar, mie mi-este foarte clar, că Iranul va trebui să se pregătească pentru un război foarte brutal, la care va veni și înțepătura veninoasă a Israelului, pentru că Israelul are acest fetiș cu bomba atomică, bomba atomică, bomba atomică, are o problemă, noi uitând că Israelul are bomba atomică și nu o recunoaște niciodată și nu a recunoscut-o niciodată”, a spus Hartmann.

În analiza sa, rezultatul alegerilor interne americane ar putea avea astfel consecințe inclusiv asupra politicii externe a Washingtonului.

Mai târziu în discuție, analistul a revenit asupra rezultatului pe care îl anticipează și a spus că este încă prea devreme pentru o concluzie definitivă.

„Deci cam așa e. Adică jocul ăsta va fi și este un joc mai mult ideologic, unde până la ora actuală, în afară de extremiștii care sunt islamiști, antisemiți, comuniștii din Partidul Democrat, socialiștii, cum li se spune, dar sunt adevărați comuniști, ca să fim clari, sunt adevărați comuniști, Ceaușescu ar fi mândru de ei, cum ei nu au un Trump de stânga, atunci Trump încă are capacitatea de a întoarce rezultatul. Părerea mea este că nu va pierde nici Camera, nici Senatul sau, dacă pierde, pierde doar Camera și la un vot foarte, foarte mic. Încă nu se știe, e prea devreme, repet, la midterms”, a spus H.D. Hartmann.

Radu Preda i-a amintit apoi că alegerile sunt programate pe 3 noiembrie, iar Hartmann a explicat care ar fi, în opinia sa, consecința politică a unei victorii democrate.

„Deci vom vedea. Nu cred că Trump va pierde enorm, lăsând, repet, faptul că, dacă vin democrații și câștigă, vor considera că au mandat și îi vor bloca președinția, dacă nu îl vor suspenda în fiecare zi”, a afirmat analistul.

În analiza lui H.D. Hartmann, scrutinul din 3 noiembrie va arăta astfel nu numai raportul de forțe dintre republicani și democrați, ci și cât de puternică rămâne influența lui Donald Trump asupra Partidului Republican.