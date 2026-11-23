Gigi Becali a intrat în direct să vorbească despre FCSB, dar intervenția sa s-a încheiat cu telefonul închis. Vali Moraru a oprit discuția de la „Digi Sport Special” după ce patronul echipei a lansat jigniri la adresa unor jurnaliști. Moderatorul i-a luat apărarea lui Remus Răureanu, iar când Becali a continuat atacul, a pus punct conversației.

Totul s-a petrecut după remiza FC Argeș – FCSB, scor 0-0, din etapa a 16-a a SuperLigii. Subiectul care a declanșat disputa a fost comportamentul lui Denis Drăguș într-un duel cu un adversar.

Becali nu a fost de acord cu analiza lui Remus Răureanu și a susținut că atacantul încercase doar să scape din ținere. Digi Sport a relatat că patronul FCSB i-a luat apărarea fotbalistului și a contestat interpretarea potrivit căreia acesta ar fi avut o reacție nervoasă.

Discuția a ieșit însă din zona sportivă. Potrivit dialogului reprodus de Fanatik, Becali a început cu precizarea „Nu vreau să mă cert cu domnul Răureanu”, apoi a făcut comentarii jignitoare despre publicația cu care colaborează jurnalistul. A adus în conversație și presupuse negocieri mai vechi privind vânzarea clubului și a imobilului său din Aleea Alexandru.

”Nu vreau să mă cert cu domnul Răureanu… Unde a văzut el că lovește Drăguș cu cotul sau că e nervos? A vrut să scape de ținere. Dacă îl lovea, vedeam sânge. Răureanu e băiat deștept, dar el mai lucrează la o emisiune de nebuni (n.r. – referire la iAMSport).

Mi-a zis mie Meme că lucrezi la ăla (n.r. – Simion Apreutese) care a vrut să cumpere Palatul cu 25 de milioane de euro de la mine și Steaua (n.r. – FCSB) cu 25 de milioane, dar să ia cinci milioane de la bancă și să dea banii în doi ani”, a spus Becali, la emisiunea Digi Sport Special.

Vali Moraru a intervenit când reproșurile au devenit personale. Moderatorul a subliniat că Răureanu are experiență în presă și dreptul de a interpreta o fază de joc, chiar dacă opinia sa îl nemulțumește pe patronul FCSB.

„Domnule Becali, nu ne interesează!”, i-a spus acesta, înainte de a-i atrage atenția că jignește persoane care nu sunt prezente pentru a răspunde. Moraru a făcut și o observație legată de credința invocată frecvent de omul de afaceri, reproșându-i contrastul dintre această imagine și limbajul folosit în intervenție.

Avertismentul moderatorului nu a oprit atacurile. Becali a continuat comentariile despre colaboratorii lui Răureanu și a folosit expresia „Lucrezi cu cioflingari…”.

În acel moment, Moraru a încheiat intervenția telefonică: „La revedere, închidem, nu se poate așa!”. Discuția începută cu o controversă de arbitraj s-a terminat astfel prin decizia moderatorului de a întrerupe legătura.

Cei doi nu sunt la prima confruntare televizată. Pe 14 septembrie 2026, după FCSB – Petrolul 2-2, Becali s-a arătat deranjat când Moraru l-a întrebat cine decisese schimbările de jucători.

„Vreți să vorbim de fotbal sau vreți să ne certăm iar?”, a fost atunci reacția patronului, potrivit Fanatik.

Un alt schimb tensionat avusese loc în mai, după victoria FCSB cu 4-3 în fața celor de la FC Botoșani. Becali îl acuzase pe moderator că ține cu Dinamo și că este nemulțumit de succesul echipei sale. Moraru îi răspunsese că ar trebui să acorde mai puțină atenție celor care îi alimentează asemenea suspiciuni.