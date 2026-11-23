Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 23 noiembrie, o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă până la ora 9:00 în mai multe localități din județele Arad și Timiș. Rafalele pot atinge 70 km/h, în timp ce, în alte regiuni ale țării, sunt prognozate ploi, ninsori și o scădere a temperaturilor până marți, 24 noiembrie. La munte, vântul poate depăși 100 km/h.

Avertizarea de tip nowcasting emisă luni dimineață vizează zone din Banat și Crișana, unde meteorologii estimează intensificări temporare ale vântului, cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

În paralel, informarea meteorologică pentru perioada 22–24 noiembrie indică extinderea precipitațiilor în cea mai mare parte a României. În regiunile montane sunt așteptate ninsori, depuneri de zăpadă și episoade de viscol.

Potrivit avertizării emise de meteorologi, până luni, la ora 9:00, rafalele de vânt pot ajunge la 50–70 km/h în mai multe localități din vestul țării.

În județul Arad, Codul galben este valabil pentru Nădlac, Șeitin și Peregu Mare. În județul Timiș, avertizarea vizează Sânnicolau Mare, Jimbolia, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Checea, Beba Veche și Valcani.

Avertizarea este una de tip nowcasting, emisă pentru fenomene meteorologice periculoase care pot apărea într-un interval scurt.

ANM a explicat că astfel de avertizări au o durată de valabilitate de cel mult șase ore, fiind destinate informării rapide asupra fenomenelor severe prognozate în zone restrânse.

Pe lângă intensificările vântului din vestul țării, prognoza meteorologică indică precipitații în majoritatea regiunilor, în intervalul care a început duminică seara, 22 noiembrie.

Ploile vor fi mai însemnate cantitativ în vestul României și în zonele montane. Potrivit estimărilor ANM, în aceste regiuni se pot acumula local între 20 și 40 de litri de apă pe metru pătrat.

La altitudini ridicate, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, în timp ce în alte zone montane sunt posibile episoade de lapoviță.

În Carpați și în nordul Moldovei, meteorologii estimează depunerea unui strat nou de zăpadă, cu grosimi cuprinse între 10 și 30 de centimetri. Aceste fenomene se vor manifesta pe fondul scăderii temperaturilor, care va determina trecerea treptată de la ploaie la lapoviță și ninsoare în zonele vizate.

Regiunile montane vor fi afectate de ninsori și intensificări ale vântului, în special la altitudini de peste 1.500 de metri. În Carpații Meridionali sunt prognozate ninsori viscolite, iar rafalele pot atinge viteze de 80–100 km/h. În zonele înalte, vântul poate depăși temporar aceste valori.

Ninsoarea viscolită va reduce vizibilitatea, iar zăpada transportată de vânt poate favoriza formarea troienelor.

Meteorologii au emis avertizări Cod galben pentru zone montane din Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură, inclusiv pentru intervalul de luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00. În afara zonelor montane, vântul va avea intensificări cu viteze estimate la 40–60 km/h, pe fondul schimbării condițiilor meteorologice.

Răcirea vremii va cuprinde treptat mai multe zone ale României, odată cu extinderea precipitațiilor.

Luni, 23 noiembrie, scăderea temperaturilor va fi resimțită în special în jumătatea de nord a țării. Marți, 24 noiembrie, răcirea se va extinde și către regiunile sudice. Potrivit prognozei ANM, valorile termice vor coborî sub mediile multianuale specifice perioadei în zonele afectate.

Informarea meteorologică privind precipitațiile și intensificările vântului este valabilă până marți, 24 noiembrie, la ora 20:00.