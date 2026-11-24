Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 24 noiembrie, estimările privind vremea din România pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile se vor menține sub mediile climatologice până la jumătatea lunii decembrie, în timp ce cantitățile de precipitații vor varia semnificativ de la o săptămână la alta. Cele mai mari abateri termice negative vor fi înregistrate în zonele montane și în sud-estul țării.

Ultima săptămână din noiembrie va fi mai rece decât în mod obișnuit în toate regiunile României. Diferențele dintre temperaturile prognozate și cele normale pentru această perioadă vor fi ceva mai pronunțate în zonele montane.

Potrivit estimărilor ANM, cantitățile de precipitații vor depăși mediile specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în sud-vestul țării.

Începutul lunii decembrie va aduce temperaturi sub cele obișnuite pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Cele mai mari diferențe față de mediile climatologice vor fi înregistrate în regiunile sud-estice.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează o schimbare față de săptămâna precedentă. Cantitățile vor fi mai reduse decât cele normale în toate regiunile, deficitul urmând să fie mai accentuat la munte.

Temperaturile vor rămâne ușor sub mediile caracteristice acestei perioade în întreaga țară. Regiunile din sud-estul României vor continua să înregistreze cele mai pronunțate abateri termice negative.

Cantitățile de precipitații vor reveni însă la valori apropiate de cele obișnuite pentru a doua săptămână din decembrie, în cea mai mare parte a teritoriului.

După trei săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât cele normale, meteorologii estimează că valorile termice medii vor reveni la nivelurile specifice perioadei în toate regiunile României.

Nici în privința precipitațiilor nu sunt prognozate abateri semnificative. Cantitățile estimate pentru intervalul 14 – 21 decembrie vor fi apropiate de mediile climatologice la nivelul întregii țări.