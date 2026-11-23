Europa, ținta unui „război secret”. Rusia și-ar fi intensificat în ultima perioadă nu doar acțiunile militare împotriva Ucrainei, ci și operațiunile de influență și destabilizare îndreptate spre statele europene, consideră Tudor Păcuraru, analist și colonel (în rezervă) al SRI. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic, acesta a descris actuala confruntare drept una care depășește linia frontului și include dezinformare, acțiuni subversive și tentative de a influența spațiul public din Europa.

Discuția a pornit de la schimbările observate în discursul public din ultima perioadă. Dan Andronic a remarcat apariția tot mai frecventă a acuzațiilor de „rusofobie” și a narațiunii potrivit căreia criticarea politicii Kremlinului ar echivala cu ostilitatea față de populația rusă.

„Brusc a apărut ideea de rusofob. Brusc au apărut acuzații”, a remarcat moderatorul, care a separat însă atitudinea față de poporul rus de criticile privind comportamentul Federației Ruse. „Nimeni nu are nimic cu poporul rus”, a spus Dan Andronic.

În podcast, Andronic a pus în discuție posibilitatea ca această schimbare de discurs să facă parte dintr-o campanie mai amplă, prin care mesajele favorabile Moscovei sunt împinse în spațiul public sub forma unei dezbateri despre presupusa „rusofobie”.

Moderatorul a legat aceste mesaje de contextul militar în care se află Rusia și de intensificarea confruntării cu Ucraina, întrebând dacă asistăm la activarea unor canale de influență care încearcă să schimbe percepția publică asupra războiului.

Tudor Păcuraru a plasat fenomenul într-un context mai larg și a susținut că Moscova se află într-o etapă în care încearcă să folosească toate instrumentele pe care le are la dispoziție. În analiza sa, dificultățile militare ale Rusiei ar fi însoțite de o activitate informativă și de influență mult mai intensă.

Păcuraru a descris situația militară a Rusiei drept tot mai complicată și a susținut că Moscova nu a reușit să obțină rezultatele urmărite prin ofensiva asupra Ucrainei. În același timp, potrivit acestuia, partea rusă continuă să dispună de capacități importante în zona informativ-operativă, ceea ce mută o parte a confruntării dincolo de câmpul de luptă.

Un alt punct al discuției a fost circulația pe rețelele sociale a unor mesaje privind posibilitatea ca Rusia să lovească ținte din mai multe state europene, printre care și România. Dan Andronic a adus în atenție o afirmație atribuită fostului ofițer CIA Larry C. Johnson, dar a avertizat explicit că nu a reușit să identifice sursa exactă și că mesajul poate fi, la rândul lui, o formă de dezinformare.

„Pare o afirmație de tip tabloid. Dacă este afirmația lui, eu n-am reușit să identific sursa exactă. Circulă, repet, poate la fel de bine să fie o dezinformare”, a explicat moderatorul.

Dincolo de autenticitatea mesajului respectiv, Andronic a observat însă o schimbare evidentă de ton în spațiul public, în condițiile în care amenințările, acuzațiile de spionaj și incidentele atribuite Rusiei sunt discutate tot mai des în mai multe state europene.

În acest context, întrebarea adresată lui Tudor Păcuraru a fost directă: „România are motive să se teamă sau nu?”

Tudor Păcuraru a răspuns afirmativ și a legat riscurile pentru România de ceea ce consideră a fi o extindere a operațiunilor rusești în Europa.

Analistul a invocat mai multe episoade din Danemarca și Polonia pe care le-a atribuit Moscovei și a vorbit despre tentative de provocare, sabotaj și operațiuni desfășurate în afara cadrului militar clasic.

În evaluarea sa, Rusia încearcă să compenseze dificultățile de pe front prin alte instrumente, inclusiv prin operațiuni informative și subversive. Păcuraru a sintetizat raportul de forțe spunând că Rusia are în prezent „mai mult claxon decât putere reală”, în timp ce Ucraina a reușit să lovească ținte aflate la distanțe tot mai mari.

El a legat această evoluție inclusiv de atacurile asupra unor obiective rusești din Africa de Nord și de extinderea geografică a confruntării.

Partea cea mai amplă a analizei a vizat comparația pe care Tudor Păcuraru a făcut-o cu evenimentele din România din decembrie 1989. Colonelul (în rezervă) al SRI a vorbit despre intrarea în România, înaintea Revoluției, a unor grupuri prezentate drept delegații sportive și a susținut că asemenea acoperiri puteau fi folosite pentru introducerea în țară a unor persoane cu alte misiuni decât cele declarate oficial.

Păcuraru a amintit și episodul „turiștilor sovietici”, discutat împreună cu Dan Andronic, în care un număr mare de persoane ar fi intrat în România într-o perioadă în care capacitatea structurilor interne de supraveghere era deja pusă sub presiune.

Andronic a explicat mecanismul prin prisma resurselor necesare pentru filaj, arătând că un număr foarte mare de persoane intrate simultan în țară putea suprasolicita sistemul și putea face imposibilă urmărirea tuturor celor considerați de interes.

Pe acest fond, Păcuraru a atras atenția că, într-o perioadă de tensiune, deplasările aparent obișnuite trebuie analizate și în funcție de contextul de securitate în care au loc.

Tudor Păcuraru a legat experiențele istorice invocate de riscurile actuale și a spus că metodele de influență și destabilizare pot fi reutilizate în forme adaptate contextului de astăzi.

„Rușii au idei puține, dar fixe. Iar ei vor încerca să reproducă exact ce-au făcut la noi în '89”, a spus analistul.

În explicația sa, delegațiile sportive reprezintă doar unul dintre exemplele prin care asemenea operațiuni pot fi mascate. Păcuraru a susținut că există mult mai multe canale prin care pot fi desfășurate acțiuni de influență și destabilizare.

„Există zeci de alte puncte de contact”, a arătat acesta.

Concluzia analistului a fost că actuala confruntare dintre Rusia și statele europene nu trebuie privită exclusiv prin prisma atacurilor militare din Ucraina.

În opinia sa, o parte a conflictului se desfășoară deja prin operațiuni discrete, acțiuni de influență, sabotaj și dezinformare, care urmăresc să producă efecte în interiorul societăților europene.

„Au pornit în momentul de față un război subversiv, un război secret împotriva Europei”, a spus Tudor Păcuraru.

Dan Andronic a dus discuția mai departe spre posibilitatea unei reacții a NATO și spre consecințele pe care actualele tensiuni internaționale le pot avea asupra evoluției conflictului, subliniind că tabloul depășește deja confruntarea strictă dintre Rusia și Ucraina.