Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativ-teritorială, a declarat luni că una dintre propunerile discutate în cadrul reformei este reorganizarea României în opt județe mari. Social-democratul a precizat însă că nu poate avansa scenarii definitive și că dezbaterea este abia la început. Unul dintre criteriile luate în calcul este ca fiecare județ să aibă aproximativ un milion de locuitori.

Declarațiile au fost făcute la finalul dezbaterilor organizate în Comisia de administrație a Camerei Deputaților. Dragoș Benea a spus că întâlnirea a avut rolul de a prezenta intențiile și principiile reformei, dar și de a colecta propunerile participanților.

„Eu am venit aici să prezint intenții și principii. Am captat, am absorbit propuneri, au fost diverse, este o confirmare a faptului că dezbaterea este absolut necesară și vom continua pe mai multe aliniamente, paliere, cum doriți. Eu nu pot să avansez scenarii care se vor adeveri în luna martie”, a afirmat vicepreședintele PSD.

Dragoș Benea a explicat că o posibilă reorganizare ar putea porni de la delimitarea actuală a regiunilor de dezvoltare, dar a spus că opt județe i se par prea puține. El a indicat că ar trebui luat în calcul și criteriul demografic, astfel încât fiecare județ să aibă aproximativ un milion de locuitori.

„ADR-urile n-au adus în sine, ele, dezvoltarea. Dezvoltarea tot primarii și președinții de consilii județene au adus-o. ADR-urile și ADI-urile n-au personalitate juridică, nu pot merge ele la Bruxelles să se bată pentru fonduri europene. Dacă discutăm de o încadrare geografică, e o propunere, adică să avem 8 județe mari, dar pe harta ADR-urilor, mai bine zis. E o discuție. Mie mi se pare puțin, cam mult 8, dar între 8 și 15, introducând acest criteriu al demografiei, aproximativ un milion de locuitori de județ, cred că e important”, a declarat Benea.

Potrivit acestuia, România ar putea ajunge, în 2028, să nu mai aibă județe cu mai puțin de un milion de locuitori. Vicepreședintele PSD a precizat că atunci ar urma să se aplice eventualele modificări.

Întrebat dacă reorganizarea ar trebui realizată printr-un proiect de lege dezbătut în procedura obișnuită, Dragoș Benea a spus că timpul este limitat. El a explicat că legislația ar trebui adoptată cu un an înaintea alegerilor locale din 2028, în condițiile în care negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual și lansarea competiției pentru fonduri europene sunt programate tot în 2028.

„Nu, pentru că suntem în contratimp, am mai spus și o spun peste tot. Trebuie adoptată legislația cu un an înainte de alegerile locale, care pot fi în 2028, iar cadrul financiar multianual se negociază, se discută și se dă startul la competiție în 2028. Trebuie să recunoaștem că suntem într-o situație specială și atunci trebuie luate măsuri speciale”, a afirmat acesta.

Benea a mai spus că, dacă România nu va reuși să finalizeze reforma pentru alegerile din 2028, următoarea oportunitate ar fi în 2032. În opinia sa, procesul ar trebui încheiat cu un an înainte de scrutinul local.

Vicepreședintele PSD a recunoscut că există două proiecte de reformă care se desfășoară în paralel, unul susținut de partid și celălalt de Ministerul Dezvoltării. În opinia sa, acestea se suprapun la nivelul comunicării publice, dar nu se află în competiție.

„Ăsta e mai degrabă un minus. La nivel de comunicare, repet, dar nu sunt în competiție. Proiectul Ministerului Dezvoltării este un bun test de turnesol pentru societate. Vedem dacă va rămâne în urma consultării, punerii în transparență 10 zile, dacă rămân acele referendumuri valabile. Dar, la un moment dat, ele se vor intersecta în martie, aprilie”, a explicat Dragoș Benea.

Acesta a spus că procesul de reformă ar urma să presupună patru-cinci luni de dezbateri.

Dragoș Benea a afirmat că partidele politice ar putea fi printre cei mai mari perdanți ai reorganizării administrative. El a admis că există o rezistență în interiorul formațiunilor politice, în special din partea primarilor care ar putea fi afectați de comasarea localităților.

„Va exista o rezistență internă, o vedeți și dumneavoastră. Nu știu dacă vor pune frână, dar admit că există o rezistență internă, în special a primarilor care se văd vizați de aceste comasări”, a declarat vicepreședintele PSD.

În schimb, acesta a spus că nu a observat reacții la fel de puternice din partea președinților de consilii județene. Potrivit lui Benea, aceștia înțeleg importanța criteriului demografic în competiția pentru proiecte de anvergură cu alte regiuni și provincii.

Social-democratul a respins argumentul că reforma nu ar mai putea începe acum doar pentru că nu a fost realizată în urmă cu trei-patru ani.

„Cu siguranță vă spun că vom face tot ce ne stă în putință să infirmăm toată această propagandă care spune că e praf în ochi. Nu, s-a plecat în acest demers pentru a merge până la capăt. Ce înseamnă acest «până la capăt»? E rodul unei dezbateri care va dura patru-cinci luni”, a afirmat acesta.

Vicepreședintele PSD a precizat că reforma nu ar însemna dispariția județelor ca unități teritoriale, ci desființarea unor structuri și funcții administrative.

„Nu dispar județe, dispar eventual consilii județene, președinți de consilii județene, vicepreședinți, consilieri județeni”, a declarat Dragoș Benea.

Întrebat despre reducerea impozitelor pentru localitățile care vor accepta voluntar comasarea și despre situația celor care nu vor participa la acest proces, acesta a răspuns: „50% din 2029, înțeleg”.