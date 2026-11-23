Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, a declarat că își propune majorarea bugetului Programului Rabla în 2027, după ce finanțarea din acest an a fost de 300 de milioane de lei. În cadrul unei dezbateri dedicate viitorului uzinei Dacia Mioveni, ministrul a susținut că viitoarea ediție ar trebui să acorde o atenție mai mare autoturismelor fabricate în Uniunea Europeană, în special celor produse în România. Intotero a afirmat și că instituțiile statului ar trebui să utilizeze într-o măsură mai mare mașini realizate în țară.

Ministrul Mediului a afirmat că intenționează să obțină o finanțare mai consistentă pentru viitoarea ediție a Programului Rabla, comparativ cu cele 300 de milioane de lei disponibile în 2026.

O altă modificare avută în vedere privește proveniența autoturismelor care ar putea beneficia de finanțare prin ecotichete. În timp ce ediția din acest an a permis achiziționarea vehiculelor produse inclusiv în afara Uniunii Europene, Natalia Intotero își dorește ca viitorul program să pună accent pe industria auto europeană.

Ministrul nu a prezentat o valoare exactă a bugetului propus pentru anul viitor. De asemenea, condițiile de eligibilitate pentru ediția din 2027 nu au fost încă stabilite definitiv.

Natalia Intotero a comparat fondurile alocate Programului Rabla în ultimii ani și a criticat reducerea finanțării. Potrivit datelor prezentate de ministru, în perioada 2023–2024 programul a beneficiat de un buget de 1,2 miliarde de lei, în timp ce în 2025 suma disponibilă a coborât la 200 de milioane de lei.

Pentru anul 2026, finanțarea a fost majorată la 300 de milioane de lei, dar s-a menținut sub nivelul înregistrat în anii anteriori.

„După cum ştiţi, noi derulăm programul Rabla, din păcate, în ultimii 2 ani, acest program a suferit de o lipsă de interes, să-i spun aşa, din partea Guvernului. În 2025, bugetul a fost de 200 mlioane de lei, anul acesta bugetul a fost de 300 milioane de lei, faţă de anii 2023 -2024 când bugetul a fost de 1,2 miliarde de lei”, a afirmat Intotero.

Ministrul a pus diminuarea finanțării pe seama interesului redus acordat programului de guvernele din ultimii doi ani. Pentru 2027, aceasta a susținut necesitatea creșterii sumelor disponibile, în paralel cu revizuirea criteriilor de acordare a ecotichetelor.ț

O altă direcție prezentată de Natalia Intotero vizează susținerea producătorilor de autoturisme din România și din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Ministrul a afirmat că Programul Rabla ar trebui să contribuie și la sprijinirea producției auto locale, prin stabilirea unor condiții de eligibilitate orientate către vehiculele fabricate pe piața europeană. În acest context, Natalia Intotero a făcut referire și la autoturismele produse în România, despre care a afirmat că ar trebui utilizate într-o măsură mai mare inclusiv de instituțiile publice.

„Prioritatea mea ca ministru, şi nu doar a mea, este aceea de a acorda atenţie acestui program şi ne propunem un buget, în primul rând mai mare pentru anul 2027 şi, de asemenea, condiţii de eligibilitate pentru autoturismele produse în UE, cu precădere pentru ceea ce se poate face în România. Cred că, înainte de toate, trebuie să ne bucurăm şi să fim mândri de ceea ce se realizează în România, produse de calitate, produse de care ar trebui să beneficieze toate instituţiile statului, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări din UE”, a declarat, Natalia Intotero.

Propunerile prezentate de ministru nu reprezintă deocamdată criterii definitive pentru accesarea Programului Rabla în 2027.

Declarațiile ministrului Mediului au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate luni, 23 noiembrie, la Pitești, cu tema „Viitorul uzinei Dacia Mioveni”.

Evenimentul a fost organizat de Blocul Național Sindical, Federația IndustriALL BNS și Sindicatul Autoturisme Dacia.

La discuții au mai participat Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului, Simona Bucura Oprescu, deputată și fost ministru al Muncii, precum și Laurențiu Gâdei, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În cadrul reuniunii, Natalia Intotero a prezentat intențiile Ministerului Mediului privind finanțarea Programului Rabla în 2027 și modificarea criteriilor de eligibilitate, astfel încât acestea să acorde prioritate autoturismelor produse în Uniunea Europeană.