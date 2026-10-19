Natalia Intotero, deputat PSD și propusă pentru funcția de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor în Guvernul condus de Luca Niculescu, a primit luni seară aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare. Aceasta a anunțat că principala sa prioritate va fi deblocarea investițiilor întârziate, fără a renunța la măsurile de protecție a mediului.

Printre propunerile prezentate de Intotero se numără introducerea unor proceduri mai rapide pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu, precum și lansarea unei platforme publice prin care cetățenii să poată urmări stadiul proiectelor și întârzierile înregistrate.

Ministrul propus a susținut că unele investiții din România sunt întârziate din cauza procedurilor administrative și a timpului îndelungat necesar pentru obținerea aprobărilor.

„În România există investiţii care sunt târziate sau blocate din cauza procedurilor de mediu. Uneori aprobările durează prea mult, instituţiile cer documente suplimentare, în mai multe etape proiectele rămân ani întregi fără o decizie. Vrem să schimbăm direcţia. Protejarea mediului este obligatorie şi sublinez obligatorie, dar nu trebuie să însemne blocarea ţării”, a declarat Natalia Intotero la audierile din Parlament.

Aceasta a explicat că măsurile propuse ar urma să se aplice tuturor investițiilor, indiferent dacă sunt derulate la nivel național, județean sau local.

Natalia Intotero a anunțat că intenționează să introducă proceduri prioritare pentru proiectele importante, astfel încât avizele și autorizațiile de mediu să fie emise în termene clare, cu respectarea legislației europene.

Potrivit planului prezentat, instituțiile ar putea analiza simultan documentele necesare, acolo unde legea permite, pentru a reduce timpul de așteptare dintre etapele administrative.

De asemenea, autoritățile ar urma să transmită solicitările de completare a documentației într-un singur set de observații, pe cât posibil, pentru a evita cererile repetate. Investitorii ar putea discuta cu instituțiile responsabile înainte de depunerea oficială a documentelor, pentru a clarifica cerințele necesare.

Ministrul propus al Mediului a anunțat și dezvoltarea unei platforme publice care să ofere informații despre evoluția proiectelor și eventualele întârzieri.

„Instituţiile vor putea analiza în paralel documentele, acolo unde jegea permite, în loc să aştepte finalizarea pentru fiecare etapă. Autorităţile vor solicita completări nenecesare, într-un singur set de observaţii, pe cât posibil, pentru a evita cerurile repetate. Înainte de depunerea oficială a documentaţiei, investitorii vor putea clarifica împreună cu autorităţile ce documente sunt necesare. Această consultare, prealabilă, va deveni obligatorie şi, mai ales, pentru investiţiile de interes naţional. Vom avea o platformă publică în care să se vadă stadiul proiectelor şi intârzierilor”, a anunțat Natalia Intotero.