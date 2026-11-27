Dan Matei Șucu, fiul cel mare al patronului Rapidului, Dan Șucu, se pregătește să facă un pas important în lumea afacerilor imobiliare. Acesta a cumpărat un teren de peste 3,5 hectare în București, unde intenționează să dezvolte un amplu proiect rezidențial, cu o valoare estimată la aproximativ 250 de milioane de euro. Planul include construirea a circa 1.200 de apartamente, dar și amenajarea unor spații comerciale și a numeroase locuri de parcare, potrivit ZF.

Terenul se află în zona Vergului, din Sectorul 2 al Capitalei, și are o suprafață exactă de 35.644 de metri pătrați. Proprietatea fusese scoasă la vânzare de OMV Petrom încă din 2020, iar tranzacția a fost confirmată de Dan Șucu.

Proiectul pregătit de fiul omului de afaceri este unul de amploare. Planul prevede ridicarea a zece blocuri cu câte 14 etaje, în care vor fi amenajate aproximativ 1.200 de locuințe.

Viitorul ansamblu va beneficia de aproximativ 1.500 de locuri de parcare, precum și de spații comerciale destinate locuitorilor.

O particularitate a proiectului este legată de dotările apartamentelor. Acestea ar urma să fie livrate cu bucătăriile complet mobilate și utilate cu produse Mobexpert, compania fondată de Dan Șucu.

„Am căutat un teren de această dimensiune în interiorul orașului pentru a veni cu un proiect care să schimbe și să pună cu adevărat în valoare zona din care face parte. Proiectul este gândit ca un cartier, cu servicii și locuri de parcare suficiente, nu doar blocuri de locuințe”, a declarat Dan Matei Șucu.

În acest moment, investiția se află în etapa de autorizare. Dacă planurile vor fi respectate, lucrările de construcție ar putea începe la finalul anului 2028, iar primele apartamente ar urma să fie predate proprietarilor în 2030.

Fiul cel mare al lui Dan Șucu a avut în trecut legături cu fotbalul. Acesta a fost chiar căpitanul unei echipe de juniori a Rapidului, însă a decis ulterior să renunțe la cariera sportivă pentru a se concentra asupra studiilor și, mai apoi, asupra afacerilor.

Dan Matei Șucu a început să se implice în proiecte imobiliare alături de tatăl său, fiind asociat și cu dezvoltarea unor ansambluri rezidențiale precum The Level Apartments și Infinity Nord.

Noul proiect din zona Vergului reprezintă însă prima dezvoltare imobiliară de asemenea amploare pe care acesta intenționează să o realizeze de la zero.

Odată cu această investiție, portofoliul de proiecte rezidențiale în care este implicată familia Șucu ajunge la aproximativ 3.400 de locuințe. Astfel, familia patronului de la Rapid își extinde prezența pe piața imobiliară din București, dincolo de activitățile consacrate din industria mobilei și de investițiile din fotbal.