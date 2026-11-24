Dublă crimă în Galați. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că și-a ucis părinții, în vârstă de 74 și 77 de ani, într-o localitate din nordul județului Galați. Primele informații din anchetă indică faptul că agresiunea ar fi avut loc în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool. Suspectul va fi prezentat marți, 24 noiembrie, în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul și-ar fi agresat inițial mama, în vârstă de 74 de ani. Tatăl acestuia ar fi încercat să intervină, însă a fost, la rândul său, lovit.

Femeia a decedat la fața locului, în timp ce soțul acesteia, în vârstă de 77 de ani, și-a pierdut viața în ambulanță, în timpul transportului către spital.

Rezultatele investigațiilor medico-legale au indicat că femeia ar fi fost sugrumată de propriul fiu, în timp ce tatăl acestuia ar fi suferit un infarct după ce a fost lovit cu pumnul.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unui conflict spontan, izbucnit în condițiile în care suspectul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul a fost supus unei expertize psihiatrice, în urma căreia medicii au stabilit că acesta avea discernământ la momentul comiterii presupuselor fapte.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru omor calificat, iar anchetatorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Suspectul urmează să fie prezentat marți unui judecător de drepturi și libertăți, care va analiza propunerea procurorilor de arestare preventivă.

Cercetările sunt efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, cu sprijinul polițiștilor de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați.