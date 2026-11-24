HAI România! Cu ce ne-am ales în 20 de ani de apartenență la UE?







Un ziar de business închis în criza din 2009 revine în 2026 ca revistă online independentă. Discutăm despre cum s-a născut Standard, de ce a dispărut de pe tarabe și ce înseamnă să relansezi azi o publicație de economie. Pe masă sunt și subiectele de pe prima pagină: reindustrializarea României, trecerea de la „fabricat” la „inovat în România” și cum se adaptează angajații și companiile la inteligența artificială.

Interlocutor: Lucian Davidescu, editor standard.ro #PicaturaDeBusiness #Standard #PresaDeBusiness #Jurnalism #EconomieRomania #Reindustrializare #InovatInRomania #Productivitate #InteligentaArtificiala #Business #EVZ #HaiRomania #Capital