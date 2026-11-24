În ediția de astăzi a podcastului, Mirel Curea o are invitată pe Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, fost europarlamentar și actual președinte și director general al Casei Româno-Chineze. Într-o discuție aplicată despre culisele guvernării, economia țării și provocările geopolitice actuale, invitata privește retrospectiv la mandatul de la Palatul Victoria, explicând ce decizii ar lua diferit dacă ar avea autonomie totală și ce s-a schimbat în mentalitatea politică din România în privința femeilor în funcții de conducere.

Dialogul atinge și teme strategice de actualitate, precum viziunea privind atragerea investițiilor chineze în economia românească în echilibru cu angajamentele față de UE și NATO, dar și unde greșesc actualii lideri de la București atunci când negociază proiecte și fonduri cu Comisia Europeană, analizate prin prisma experienței de nouă ani în Parlamentul European și a gestionării primei Președinții românești a Consiliului UE.

De asemenea, Viorica Dăncilă vorbește despre principalele vulnerabilități economice ale României, măsurile urgente pentru recâștigarea încrederii investitorilor și cât de activă și pragmatică este politica noastră externă în actualul context geopolitic. În final, explică cât de mult contează substanța programului politic față de percepția construită în media și pe rețelele sociale într-o campanie prezidențială, dar și cum a ajutat-o formația de inginer și profesor în gestionarea crizelor politice și administrative.

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