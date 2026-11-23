China nu ar avea interesul ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să continue pe termen lung, dar nici ca Federația Rusă să intre într-un proces de destabilizare profundă, consideră Tudor Păcuraru, analist și colonel (în rezervă) al SRI. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic, acesta a descris o relație tot mai complicată între Beijing și Moscova, în care China încearcă să își protejeze interesele economice și strategice fără să fie atrasă într-o confruntare militară directă.

Tudor Păcuraru a pornit de la modul în care Vladimir Putin ar fi fost primit în China și a susținut că liderul rus s-ar fi lovit de o atitudine mai rezervată decât cea pe care Kremlinul ar fi dorit să o proiecteze public.

„Domnul Putin a fost întâmpinat de gazdele chineze cu multă reticență”, a spus analistul, care a legat această răceală de încercările Moscovei de a prezenta relația cu Beijingul în termenii unei împărțiri a sferelor de influență. În opinia lui Păcuraru, tocmai această abordare ar fi creat probleme în relația cu China. „Chinezii nu vor să participe la chestii d-astea, la împărțiri de sfere de influență, fiindcă ar fi o atitudine imperialistă”, a explicat acesta.

Analistul a legat această poziționare și de relația Beijingului cu statele BRICS, în condițiile în care China încearcă să evite imaginea unei puteri care negociază împărțirea lumii cu alte mari state.

În partea dedicată relației dintre Beijing și Moscova, Tudor Păcuraru a mers mai departe și a susținut că China ar fi transmis deja semnale clare privind lipsa de interes pentru prelungirea războiului.

„Al treilea jucător este China, care a semnalizat clar că nu este interesată în continuarea acestui război”, a spus acesta. În analiza sa, distanțarea Chinei nu s-ar limita la gesturi politice sau diplomatice, ci ar avea inclusiv o componentă tehnologică. „Și după aceea i-a blocat accesul la motoarele necesare pentru fabricare de drone grele”, a spus Tudor Păcuraru.

Analistul a legat această evoluție de libertatea mai mare de acțiune pe care Ucraina ar fi căpătat-o în raport cu țintele rusești.

„Europenii și China au tăiat ultimele sfori care țineau mâinile domnului Zelenski. Acum are mâinile libere”, a spus acesta.

Distanțarea de politica Kremlinului nu înseamnă, în analiza lui Tudor Păcuraru, că Beijingul și-ar dori un colaps al Federației Ruse. Din contră, China ar avea interese economice prea importante în Siberia pentru a accepta fără costuri o eventuală fragmentare a statului rus.

„China a investit sume enorme ca să subordoneze din punct de vedere economic Siberia”, a spus Păcuraru. Acesta a vorbit despre infrastructura și investițiile chineze din regiune și despre rolul pe care companiile din China l-ar fi câștigat în ultimii ani. „Firme chineze controlează în bună măsură Siberia, unde au construit drumuri, au construit conducte, au construit linii electrice și alte chestii”, a spus analistul.

Din această perspectivă, un scenariu în care Rusia s-ar fragmenta în mai multe centre de putere ar complica masiv relațiile economice și strategice ale Beijingului.

„China nu are interes acum ca să iasă cu tâmbălău, cu haos în Federația Rusă”, a spus Tudor Păcuraru.

Păcuraru a explicat că un stat rus fragmentat ar putea obliga Beijingul să negocieze simultan cu mai multe structuri și lideri locali, în locul unei singure puteri centrale.

„Să se trezească cu tot felul de seniori ai războiului, fiecare republică proclamându-și independența, să trebuiască să discute cu 20 de zănați deodată. China nu are nevoie de așa ceva”, a spus acesta.

Analistul a continuat ideea arătând că Beijingul nu ar avea nici interesul să fie împins într-un rol militar de stabilizare a regiunii.

„Mai ales nu are nevoie să fie nevoită să stabilizeze militar situația”, a adăugat Păcuraru.

Dan Andronic a sintetizat una dintre ideile centrale ale discuției spunând că Beijingul nu are nevoie de un conflict militar. „China nu are nevoie de un conflict militar”, a remarcat moderatorul.

Tudor Păcuraru a răspuns fără echivoc: „În niciun caz, nici măcar cu Taiwanul”. În opinia analistului, un război direct ar afecta inclusiv poziția Chinei în raport cu partenerii săi și cu statele BRICS. „Deci, China nu are acest interes”, a spus Păcuraru.

Mai mult, acesta a descris China drept un actor care încearcă să profite de instabilitatea produsă de celelalte mari puteri pentru a se prezenta drept o alternativă de stabilitate.

„Celelalte state ale lumii speriate de haosul acesta se duc fix în brațe de domnul Xi”, a spus Tudor Păcuraru.

Discuția despre China a fost legată și de schimbarea mai amplă a raporturilor de putere la nivel internațional. Dan Andronic a remarcat că actuala confruntare nu mai poate fi comparată în totalitate cu vechiul Război Rece, în care existau două blocuri clar delimitate.

„De data asta apare un război rece (...) e un război rece multipolar”, a spus moderatorul.

Tudor Păcuraru descrisese deja situația în termeni similari.

„Nu va fi pace, ci pur și simplu intrăm într-un război rece. Asistăm acum la un război rece”, a spus analistul.

În această formulă, confruntarea se poartă simultan militar, politic, economic și tehnologic, iar China încearcă să își consolideze poziția fără să fie atrasă direct în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Tudor Păcuraru a extins analiza și asupra Europei și a susținut că nici statele europene nu ar avea interesul unei dezmembrări necontrolate a Federației Ruse. El a făcut trimitere la barierele ridicate de Finlanda și Polonia la granițele cu Rusia și Belarus și le-a interpretat prin prisma riscului unui val masiv de migrație.

„Astea nu sunt obstacole contra tancurilor. Tancurile se tratează cu Javelin. Nu, astea sunt obstacole antimigrație masă”, a spus Păcuraru. Scenariul descris de acesta presupune probleme nu doar umanitare, ci și de securitate. „Dacă se, Doamne ferește, dacă se prăbușește Rusia, ne trezim cu milioane de amărâți care vor veni peste noi”, a spus analistul.

La această presiune s-ar adăuga problema controlului arsenalului nuclear.

„Dacă se prăbușește Rusia, se prăbușește un stat cu arme nucleare”, a avertizat Tudor Păcuraru.

În această logică, Păcuraru a spus că scenariul mai puțin periculos nu ar fi prăbușirea Federației Ruse, ci o tranziție controlată la nivelul conducerii de la Moscova.

„Trebuie să gândim că în Rusia trebuie să aibă loc o tranziție organizată a puterii”, a spus acesta.

Analistul a amintit schimbările de putere dintre Mihail Gorbaciov și Boris Elțîn, respectiv dintre Elțîn și Vladimir Putin, pe care le-a prezentat drept momente în care ruptura totală a statului a fost evitată.

„Au reușit să evite această ruptură, au reușit să evite războiul civil”, a spus Tudor Păcuraru.