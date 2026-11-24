Europa ar putea ajunge într-o perioadă în care să fie obligată să își gestioneze singură o parte importantă din problemele de securitate, în contextul tensiunilor politice interne din Statele Unite, consideră Tudor Păcuraru, analist și colonel (în rezervă) al SRI. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic, acesta a vorbit despre riscul unui blocaj prelungit la Washington și despre efectele pe care o asemenea situație le-ar putea avea asupra aliaților europeni.

Tudor Păcuraru a susținut că disputele interne din Statele Unite ar putea limita capacitatea administrației americane de a interveni în dosarele externe. În analiza sa, conflictul politic de la Washington ar putea continua pentru o perioadă îndelungată.

„Deci acolo există pericolul ca statul american să fie blocat timp de mai multe luni, dacă nu tot anul 2027, să fie blocat într-un conflict intern”, a afirmat Tudor Păcuraru.

Analistul și colonelul (în rezervă) al SRI a spus că, într-un asemenea scenariu, presiunea asupra statelor europene ar crește.

„Europa va trebui să se descurce singură”, a declarat Tudor Păcuraru.

Acesta a arătat însă că în interiorul instituțiilor americane există în continuare oficiali care susțin NATO și partenerii europeni. Analistul a făcut referire la oficiali militari americani care, în evaluarea sa, înțeleg riscurile unei perioade în care Statele Unite ar putea fi concentrate mai ales asupra propriilor crize interne.

El a susținut că inclusiv discursul unor oficiali americani privind prezența SUA în Europa s-ar fi moderat în acest context.

Tudor Păcuraru a spus că o Europă obligată să își gestioneze singură securitatea ar deveni mai expusă și presiunilor economice ale Chinei.

„Europa va trebui să-și gestioneze singură situația, fiindcă aliatul american e paralizat”, a afirmat acesta.

În opinia sa, Beijingul ar putea încerca să își folosească avantajele economice și tehnologice pentru a-și întări poziția în relația cu Europa. Dan Andronic a remarcat, în același context, schimbarea modelului economic chinez, de la produse realizate în China pentru alte companii la produse dezvoltate cu propriile tehnologii.

„Cu tehnologie proprie. Aia este. Deja ei vizează poziția de imperiu tehnologic și... financiar”, a completat Tudor Păcuraru.

Tudor Păcuraru a legat dificultățile continentului și de incapacitatea statelor europene de a avea o poziție comună în politica externă.

„Europa nu reușește să se adune, să vorbească pe o singură voce, de exemplu în politica externă”, a spus acesta.

În aceeași discuție, analistul a anticipat o perioadă de escaladare până la finalul anului și a spus că atât Rusia, cât și Ucraina vor continua să încerce să lovească pozițiile adversarului. Întrebat de Dan Andronic cine va ataca în perioada următoare, Păcuraru a răspuns: „Ca în meciul de box, amândoi vor încerca să lovească unul pe altul”.

Dan Andronic a atras atenția că situația rămâne extrem de dificilă și pentru Ucraina, unde infrastructura energetică este vizată înaintea iernii. Tudor Păcuraru a descris situația civililor din Odesa drept „îngrozitoare”.