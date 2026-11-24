Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea scădea cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027, odată cu aplicarea noii ordonanțe de urgență privind liberalizarea pieței, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Estimarea vizează însă doar componenta de marfă, iar evoluția tarifelor, taxelor și marjelor furnizorilor poate influența prețul final plătit de consumatori.

Potrivit ministrului, măsura va fi aplicată în perioada 1 aprilie 2027 – 31 martie 2028. În acest interval, autoritățile urmăresc să pregătească trecerea treptată a consumatorilor casnici de la mecanismul administrativ la piața liberă.

Dumitru Chisăliță a explicat că ordonanța va fi prelungită de la 1 aprilie 2027, cu ajustări în funcție de noile tendințe ale prețurilor. Potrivit calculelor Ministerului Energiei, aplicarea măsurii ar putea determina o reducere de aproximativ 10% a prețului final.

Ministrul a precizat însă că estimarea nu reprezintă o garanție, deoarece autoritățile stabilesc doar componenta de marfă din prețul gazelor.

„O evoluție a tarifelor, o evoluție a taxelor, o evoluție a marjei comerciale a nivelului furnizorilor, practic, poate să dea peste cap calculul pe care l-am făcut”, a declarat Chisăliță.

Prin urmare, prețul efectiv de pefacturi va depinde și de modificările celorlalte componente care intră în calculul costului suportat de consumatori.

În paralel cu prelungirea mecanismului administrativ, Ministerul Energiei intenționează să introducă în aceeași ordonanță măsuri tranzitorii pentru furnizori.

Aceștia ar urma să vândă lunar către consumatorii casnici un anumit procent din cantitatea de gaze, astfel încât, pe parcursul unui an, clienții să treacă treptat de la actualul sistem administrativ la piața liberă.

Ministrul a menționat că procesul va fi însoțit de măsuri de informare și de diseminare a informațiilor, pentru ca populația să fie pregătită pentru schimbarea mecanismului de stabilire a prețurilor.

Ministerul Energiei are în vedere și măsuri tranzitorii pentru consumatorii non-casnici. Acestea ar urma să fie însoțite de programe care să sprijine investițiile în eficiență energetică. Dumitru Chisăliță a vorbit despre posibilitatea acordării unor credite prin care companiile și ceilalți consumatori non-casnici să își reducă atât consumul de energie, cât și costurile.

Potrivit ministrului, aceste măsuri ar trebui să îi pregătească mai bine pentru perioada următoare.

Întrebat dacă susține preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, ministrul Energiei a declarat că este de acord cu această operațiune atât timp cât sunt respectate legislația și procedurile în vigoare.

Chisăliță a precizat că Ministerul Energiei acordă prioritate investițiilor și contractelor care înregistrează restanțe și că, în prezent, analizează și această preluare.

Ministrul a respins ideea că procedura ar fi tergiversată și a explicat că sunt necesare mai multe etape legale înainte de finalizarea operațiunii.

„Atât timp cât ea se desfășoară respectând legislația în vigoare, procedurile legale în vigoare, nu văd o problemă din punctul meu de vedere”, a spus Dumitru Chisăliță.