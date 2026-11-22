Un student în vârstă de 24 de ani de la Universitatea Politehnica din București ar fi pus la cale un plan de ucidere a unui coleg de facultate, după ce nu a acceptat că tânăra de care era îndrăgostit a ales să aibă o relație cu acesta.

În urma unei percheziții la locuința sa, anchetatorii au găsit un caiet în care erau notate intenții de achiziționare a unui pistol, a unei puști cu lunetă și a unui dispozitiv GPS pentru urmărirea rivalului.

Conflictul ar fi început în 2024, când studentul, înscris la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, nu a acceptat respingerea din partea tinerei și relația acesteia cu un alt coleg.

Potrivit informațiilor din dosar, acesta ar fi devenit gelos, și-ar fi urmărit rivalul și l-ar fi agresat. De asemenea, ar fi încercat să construiască o bombă artizanală, cu intenția de a-l speria.

În conflict a intervenit și un profesor al facultății, care a încercat să o apere pe studentă. Cadrul didactic ar fi fost, la rândul său, agresat de tânăr, pe holurile universității.

În urma verificărilor, anchetatorii au efectuat o percheziție la locuința studentului. Acolo au descoperit caietul în care acesta consemnase intenția de a cumpăra arme și echipamente de urmărire, precum și planuri privind uciderea colegului.

Pentru faptele din acel episod, studentul a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.

Conflictul cu profesorul nu s-a încheiat însă. În vara anului 2025, tânărul l-ar fi agresat din nou pe cadrul didactic, chiar pe holurile Universității Politehnica. Profesorul a declarat în fața instanței că studentul i-ar fi cerut socoteală pentru intervenția sa în incidentul din 10 iunie 2024.

Documentele judiciare arată că profesorul a suferit leziuni care au necesitat două zile de îngrijiri medicale. Acesta a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

Ulterior, în septembrie, profesorul a aflat că studentul intenționează să revină la facultate și a cerut un nou ordin, invocând teama pentru propria siguranță. Judecătorii au dispus protejarea sa pentru o perioadă de un an.

Măsurile impuse studentului includ purtarea unei brățări electronice, păstrarea distanței față de profesor și participarea la ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie. Avocatul cadrului didactic a arătat că acesta a ajuns să se simtă neliniștit atunci când intră în instituție și se teme că s-ar putea întâlni cu studentul.