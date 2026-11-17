Curtea de Apel Timișoara urmează să pronunțe, pe 10 decembrie, decizia definitivă în dosarul uciderii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, omorât la începutul anului 2026.

Familia victimei a contestat sentința pronunțată în primă instanță și solicită atât majorarea daunelor morale, cât și o analiză suplimentară a contribuției celor doi inculpați de 15 ani la comiterea infracțiunii de omor calificat.

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a explicat că apelul vizează și diferențele dintre răspunderea stabilită pentru cei doi adolescenți. Unul dintre ei a fost găsit vinovat de profanare de cadavre, dar nu și de omor calificat, în timp ce al treilea copil implicat în dosar nu răspunde penal, având 13 ani la momentul faptei.

„Apelul a fost depus de către familia lui Mario Berinde şi am solicitat majorarea daunelor morale stabilite pe fond şi, suplimentar, analizarea contribuţiei celor doi minori la fapta de omor calificat”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

În 18 septembrie, Tribunalul Timiș a pronunțat sentința în dosar. Adolescentul considerat principalul autor al crimei a primit o măsură educativă privativă de libertate, constând în internarea într-un centru de detenție pentru 15 ani, pentru omor calificat și profanare de cadavre.

Din această perioadă urmează să fie scăzut timpul petrecut în arest preventiv, începând cu 21 ianuarie 2026.

Celălalt inculpat de 15 ani a primit măsura asistării zilnice pentru șase luni, pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Acesta trebuie să urmeze un program de consiliere psihologică și un curs de pregătire școlară sau profesională, sub supravegherea Serviciului de Probațiune Timiș. Instanța i-a interzis, de asemenea, să se apropie de ceilalți inculpați și de rudele victimei.

Tribunalul a dispus și confiscarea toporului folosit la comiterea faptei, precum și a brichetei cu care a fost incendiat trupul victimei.

Pe latura civilă, adolescentul condamnat la internare trebuie să plătească, în solidar cu părinții săi, despăgubiri morale de peste un milion de euro.

Sumele stabilite sunt de 300.000 de euro pentru fiecare dintre părinții victimei, 200.000 de euro pentru sora lui Mario, câte 150.000 de euro pentru bunici și câte 10.000 de euro pentru doi unchi, o mătușă și un văr.

Cei doi adolescenți de 15 ani au fost trimiși în judecată în martie 2026 pentru omor calificat, profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Copilul de 13 ani a fost plasat într-un centru specializat, întrucât nu împlinise vârsta de la care poate răspunde penal.

Mario Berinde a fost ucis cu lovituri de topor și cuțit, iar trupul său a fost ulterior incendiat și îngropat în grădina unei locuințe din Cenei. Potrivit informațiilor din anchetă, unul dintre motivele invocate de suspecți ar fi fost invidia.

Decizia programată pentru 10 decembrie va stabili soluția definitivă în dosar, inclusiv în privința solicitărilor formulate de familia victimei.