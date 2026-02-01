Copilul acuzat de crima din Timiș va relua cursurile online. Ancheta ar putea fi extinsă

Copilul de 13 ani, acuzat de uciderea lui Mario Berinde, va relua de luni cursurile online și va fi monitorizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Totodată, ancheta privind crima din Timiș ar putea fi extinsă, în contextul apariției unor noi indicii care arată că s-ar fi încercat ascunderea faptelor.

Băiatul de 13 ani nu va merge fizic la școală, ci va urma cursurile exclusiv online, decizie fiind luată de autorități după ce mai mulți părinți au transmis că se tem să își lase copiii în aceeași clasă cu el.

Cursurile la distanță ar urma să înceapă de luni, iar copilul va fi monitorizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, instituție care a anunțat evaluări medicale și psihologice în acest caz. Potrivit surselor judiciare, acesta nu va fi obligat să respecte un program strict și va participa la ore atunci când va putea.

În paralel cu reluarea cursurilor, ancheta penală continuă. Părinții minorului de 13 ani au fost decăzuți temporar din drepturi, după ce anchetatorii au considerat că nu i-au asigurat acestuia un mediu adecvat și au refuzat inițial evaluările de specialitate.

„Având în vedere neîndeplinirea, de către familia Romaneț, a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului Romaneț Mario Darian. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului”, au anunțat reprezentanții DGASPC.

Mama copilului de 13 ani a fost audiată din nou, iar declarațiile sale au atras atenția anchetatorilor. Procurorii au suspiciuni că aceasta nu ar fi spus tot ce știe despre ce s-a întâmplat imediat după uciderea lui Mario.

Anchetatorii suspectează că aceasta nu a oferit toate informațiile și că ar fi ascuns detalii despre modul în care a reacționat în orele de după uciderea lui Mario. Suspiciunile vizează inclusiv aspecte legate de urmele lăsate în gospodărie.