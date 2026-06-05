O telegramă a CIA descrie procesul de ”rusificare” la care era supusă România imediat după instaurarea Republicii Populare. Sigur, procesul descris în raportul agenților americani este minor față de staționarea/ocuparea teritoriului de Armata Roșie, înființarea întreprinderilor mixte, ruso-românești, arestările și deportările care deja instauraseră teroarea.

Telegrama din 1953, cu informații obținute din surse deschise din toamna lui 1952, aduce informații despre apariția și intensificarea cursurilor de limba rusă, nu în școli, acolo se făceau deja, dar pentru muncitorii din centrele industriale.

Organizația care susținea cursurile de limba rusă este foarte interesantă, apărută ca inițiativă în toamna anului 1944, Asociația Română de strâgere a Legăturilor cu Uniunea Sovietică a căpătat personalitate juridică în 1948. Menirea sa era de propagandă pură, finanțând traduceri, spectacole, cursuri, apariții de periodice rusești.

În 1955, activitatea ei a fost restrânsă și a încetat în 1964, adversarul său declarat fiind Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sediul (foto), aflat pe Batiștei, în București, era ostentativ ales, chiar în fața Ambasadei SUA!

București, România Liberă, 4 sept. 1952

Un nou curs de limba rusă va începe în toate întreprinderile și organizațiile românești începând cu 15 septembrie. În cursul anului 1952, mii de muncitori au fost înscriși la peste 4.000 de cursuri de limba rusă. Se așteaptă ca acest număr să crească considerabil în cursul anului 1952 - 1953.

Noile cursuri au început deja în mai multe întreprinderi din București, cum ar fi fabricile Gheorghe Gheorghiu-Dej și Matias Rakosi. Toate cursurile rusești sunt organizate sub auspiciile ARLUS (Asociația Română pentru Legătura cu Uniunea Sovietică).

București, România Liberă, 10 sept. 1952

ARLUS a înființat numeroase „cursuri în limba rusă” în urmă cu câțiva ani. În cursul anului 1952, această activitate s-a intensificat. Toate regiunile țării, în special Bacău și Timișoara, au înregistrat rezultate deosebit de reușite. În Regiunea Bacău, au fost inițiate 136 de cursuri, însumând 2.340 de studenți; în Regiunea Timișoara, au fost inițiate 104 cursuri cu 1.760 de studenți. La Combinatul Siderurgic Sovrommetal din Reșița au fost inițiate 12 cursuri.

Centrele ARLUS din Regiunea Constanța au organizat conferințe pe tema „Importanța limbii ruse ca ajutor pentru răspândirea socialismului”.

Mai mult, toate centrele radio transmit continuu programe și cursuri în limba rusă. Numai în Regiunea Constanța au fost organizate peste 86 de cursuri cu 1.028 de studenți.

Peste 2.000 de muncitori bucureșteni au absolvit cursuri de limba rusă în perioada 1951-1952. Mulți dintre aceștia au atins un nivel acceptabil de înțelegere după doar un an de studiu.

Cea mai mare parte a progresului lingvistic a fost realizată la marile întreprinderi industriale. De exemplu, Comitetul ARLUS al Uzinei Siderurgice 23 August din București a luat inițiativa de a tipări formulare prin care muncitorii puteau aplica voluntar pentru admiterea la cursuri de limba rusă. Această procedură a fost adoptată în toată țara.

La Uzina de Echipamente Electrice Dinamo Cotroceni, 47 de studenți au fost înscriși la cursuri de limba rusă. La Uzina Matyas

Rakosi au aplicat 70 de studenți.

La Uzina Siderurgică Republica, toți studenții care au absolvit

Cursul de limba rusă s-a grupat în brigăzi de recrutare și a căutat să atragă studenți suplimentari pentru anul următor. Ca urmare a muncii lor, peste 80 de muncitori s-au înscris la cursuri noi. Cursurile de la Uzina de Mașini și Echipamente Vulcan au fost ținute în șase clase diferite, însumând peste 100 de studenți.

La Uzina Grivița Roșie au fost înscriși peste 100 de muncitori, printre care stahanoviștii Alexandru Dumitru și Toma Teodorescu. Aproximativ 250 de muncitori de la Ministerul Transporturilor s-au înscris voluntar la cursuri de limba rusă.