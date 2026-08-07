Tot mai multe servicii fiscale pot fi accesate online, iar verificarea eventualelor datorii către stat sau către autoritățile locale se poate face fără deplasare la ghișeu. Prin platformele digitale, contribuabilii pot consulta obligațiile de plată, istoricul achitării taxelor și documentele fiscale emise pe numele lor, potrivit ANAF.

Persoanele fizice își pot consulta situația fiscală prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), platforma electronică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

După autentificare, utilizatorii au acces la obligațiile fiscale înregistrate pe numele lor, documentele emise de ANAF și notificările transmise de instituție. Tot prin SPV poate fi solicitat certificatul de atestare fiscală, document care confirmă existența sau lipsa datoriilor către bugetul de stat.

Dacă există obligații neachitate, acestea sunt afișate împreună cu sumele datorate și eventualele accesorii calculate potrivit legislației.

Pentru verificarea obligațiilor către bugetele locale, contribuabilii pot utiliza platforma Ghișeul.ro, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

După autentificare, utilizatorii pot vedea taxele și impozitele comunicate de primăria unde figurează cu rol fiscal și le pot achita online.

În cazul în care apar diferențe între informațiile afișate și situația reală, platforma menționează că evidențele sunt furnizate de administrațiile locale, iar eventualele neconcordanțe trebuie clarificate direct cu primăria.

Persoanele care dețin proprietăți în mai multe localități pot consulta obligațiile fiscale aferente fiecărei administrații locale, după asocierea acestora în contul personal.

Documentul oficial care atestă existența sau lipsa datoriilor este certificatul de atestare fiscală.

Acesta reflectă situația obligațiilor fiscale la data emiterii și indică dacă există debite restante ori scadente sau, după caz, confirmă că persoana nu are obligații fiscale de plată.

Certificatul este solicitat frecvent la vânzarea unui imobil sau a unui autovehicul, la accesarea unui credit ori a unei finanțări și în numeroase alte proceduri administrative.

Pentru creanțele administrate de ANAF, documentul poate fi solicitat gratuit, inclusiv online, prin Spațiul Privat Virtual. În ceea ce privește taxele și impozitele locale, fiecare primărie eliberează propriul certificat de atestare fiscală.

Neachitarea obligațiilor fiscale până la termenele prevăzute de lege poate conduce la calcularea de dobânzi și penalități de întârziere.

De asemenea, existența unor datorii poate împiedica obținerea unor documente fiscale sau finalizarea anumitor proceduri administrative. În situațiile prevăzute de lege, creanțele restante pot fi recuperate prin executare silită.

Pentru accesarea serviciilor ANAF este necesar un cont în Spațiul Privat Virtual. Înregistrarea se face pe site-ul instituției, iar identitatea poate fi confirmată prin sistemul ROeID, cu certificat digital calificat sau prin alte metode acceptate de ANAF.

După validarea contului, utilizatorii pot consulta obligațiile fiscale, declarațiile depuse, deciziile emise și notificările primite.

Și platforma Ghișeul.ro permite crearea unui cont online. Înregistrarea se poate face cu un card bancar emis în România, prin datele furnizate de Direcția de Impozite și Taxe Locale sau prin intermediul aplicației ROeID.

După autentificare, utilizatorii pot consulta taxele și impozitele administrate de autoritățile locale, pot efectua plăți și pot accesa celelalte servicii disponibile în platformă. Totodată, anumite plăți pot fi efectuate și fără autentificare, dacă suma datorată este deja cunoscută.