Curtea de Apel București a anulat, miercuri, 16 septembrie 2026, amenda de 363,98 milioane de lei aplicată în 2024 companiei Tinmar Energy de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), într-un dosar privind presupusa manipulare a pieței angro de energie electrică. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță și poate fi atacată cu recurs.

Instanța a dispus anularea deciziei de sancționare emise de ANRE și, potrivit reprezentanților juridici ai companiei, a raportului de investigație care a stat la baza amenzii. Cazul are la origine două tranzacții realizate între Tinmar Energy și EFT Furnizare pe platforma PC-OTC administrată de OPCOM.

ANRE a finalizat investigația în ianuarie 2024 și a stabilit pentru Tinmar Energy o amendă de 363.982.051,85 lei. Autoritatea susținea că cele două tranzacții încheiate cu EFT Furnizare reprezentau tranzacții de tip „wash trades”, încadrate în categoria A-B-A.

Potrivit ANRE, aceste operațiuni intrau sub incidența articolului 5 din regulamentul european REMIT, care interzice manipularea sau tentativa de manipulare a piețelor angro de energie. Investigația viza tranzacții realizate pe Piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, modalitatea PC-OTC.

La momentul sancționării, amenda aplicată Tinmar a reprezentat cea mai mare parte din pachetul de sancțiuni de peste 537,5 milioane de lei stabilit de ANRE împotriva a patru companii din sectorul energetic.

EFT Furnizare a primit o amendă de aproximativ 50,5 milioane de lei, Nova Power & Gas a fost sancționată cu circa 100,1 milioane de lei, iar Freepoint Commodities Europe cu aproximativ 22,9 milioane de lei.

Dosarul Tinmar Energy a pornit de la o investigație ANRE privind tranzacții realizate pe piața angro de energie electrică. Potrivit autorității, cele două operațiuni cu EFT Furnizare aveau caracteristicile unor „wash trades” de tip A-B-A.

Într-o astfel de categorie sunt încadrate tranzacții în care participanții apar ulterior pe poziții inversate. ANRE a considerat că operațiunile analizate puteau constitui practici de manipulare a pieței și a aplicat sancțiunea în baza prevederilor REMIT.

ANRE a precizat în comunicările sale că investigațiile de acest tip urmăresc protejarea integrității și transparenței piețelor angro de energie. Regulamentul REMIT stabilește cadrul european pentru prevenirea manipulării pieței și a utilizării unor informații privilegiate în tranzacționarea angro a energiei.

Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de Tinmar Energy și a anulat actele administrative contestate. Potrivit echipei juridice care a reprezentat compania, instanța a analizat un probatoriu complex referitor la mecanismele de tranzacționare de pe segmentul OTC.

Decizia nu este definitivă. ANRE are posibilitatea de a formula recurs, astfel că litigiul nu este închis definitiv prin hotărârea pronunțată la 16 septembrie.

Prin urmare, în această etapă a procesului, amenda de 363,98 milioane de lei este anulată, însă situația juridică se poate modifica în urma unei eventuale căi de atac.

Augustin Oancea, fondatorul Tinmar Energy, a declarat că societatea a avut încredere în justiție pe parcursul procesului.

„Am avut încredere în actul de justiție pe tot parcursul acestui proces, iar soluția pronunțată astăzi confirmă că această încredere a fost justificată”, a declarat acesta, potrivit comunicatului companiei, citat de reprezentanții juridici ai Tinmar.

Oancea a mai susținut că hotărârea este relevantă pentru participanții la piața angro de energie, în contextul regulilor aplicabile tranzacțiilor OTC.

Tinmar Energy a fost reprezentată în litigiu de Reff & Asociații | Deloitte Legal, Dentons România și Pop Briciu Crai, împreună cu echipa internă de avocați a grupului.

Hotărârea Curții de Apel București reprezintă un nou moment în disputa dintre Tinmar Energy și ANRE, dar nu soluția definitivă a dosarului. Eventualul recurs va putea menține sau modifica situația stabilită prin decizia pronunțată în primă instanță.

Pentru moment, amenda de aproape 364 de milioane de lei și actele ANRE care au stat la baza sancțiunii au fost anulate prin hotărârea Curții de Apel București, pronunțată la 16 septembrie 2026.