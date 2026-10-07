Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a schimbat fundamental modul în care Israelul își privește securitatea, iar această transformare va continua indiferent de rezultatul viitoarelor alegeri, consideră analistul H.D. Hartmann. Acesta a vorbit, în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda, despre consecințele celor trei ani de conflict și despre șansele politice ale lui Benjamin Netanyahu.

Discuția a pornit de la împlinirea a trei ani de la atacul Hamas și de la schimbarea imaginii internaționale a Israelului. Hartmann a susținut că statul israelian nu mai poate răspunde presiunilor externe în același mod în care o făcea înainte de 7 octombrie.

„Țin minte că imediat după acest atac de Shoah, a fost gest de Shoah, ca să fim foarte clari, a fost gest de exterminare a unor nevinovați pentru simplul motiv că erau evrei. Simplu. Și este gest de Shoah. Asta este definiția Shoah-ului. Israelul nu este impresionat de noile, să spunem, extreme antisemite care se manifestă în lume. Și nu numai în Statele Unite, nu numai în Europa Occidentală. Europa Occidentală, ba din contră, excelează, în numele democrației și în numele măcănitorilor de democrație, excelează în antisemitism. Nu uităm că Auschwitz-ul este în Europa și a fost creat în Europa, deci au tradiția antisemitismului”, a spus H.D. Hartmann.

Analistul a continuat spunând că trauma produsă de atacul din 7 octombrie a schimbat fundamental abordarea israeliană în materie de securitate.

„Statul israelian nu trebuie să se mai impresioneze. Poporul israelian a încercat timp de 2.000 de ani, sub diverse forme, sub diverse dialoguri, să închidă antisemitismul. Nu. Antisemitismul este o crimă și este o crimă de masă, foarte simplu. Așa cum rasismul în România împotriva populației rome este la fel de mare cum era și în secolul XIX, astăzi când vorbim. Așa cum sunt foarte multe forme de crimă rasială, una din forme este antisemitismul. Deci Israelul aici cred că s-a vaccinat. Iar după crima de Shoah de pe 7, părerea mea este că vaccinul a fost atât de dureros, încât, la un moment dat, statul israelian a realizat că nu se mai poate merge cu vorba blândă”, a afirmat Hartmann.

El a făcut apoi propriul bilanț al confruntărilor în care Israelul a fost implicat în ultimii trei ani.

„Acum, trei ani după aceea, observăm un singur lucru: șapte fronturi, șapte războaie, toate câștigate de Israel. Îmi pare rău să o spun, or să urle toți împotriva mea, dar așa e. Trei ani, șapte fronturi, șapte războaie, toate câștigate de Israel. Până în acest moment”, a spus analistul.

Hartmann și-a amintit apoi de o emisiune realizată imediat după atac, în care a fost invitat alături de Victor Ponta.

„Am avut dreptate. Țin minte că imediat, dar imediat după atacul de pe 7, am avut emisiune la Tucă și era Victor Ponta invitat cu mine. Eu îl cunosc foarte bine pe Victor. Victor nu este un antisemit, deci să nu se înțeleagă că ceea ce spun eu acum are vreo conotație într-o acuzație. Repet, Victor Ponta nu este antisemit”, a afirmat acesta.

Hartmann a spus apoi că efectele atacului asupra societății israeliene ar putea conta inclusiv în viitorul scrutin.

„Aveam impresia, așa, la un moment dat, de la Victor, că nu înțelege cu adevărat efectul acelui atac. Și nu înțelegea cu adevărat, în comentariile sale în acea emisiune, efectele dramatice asupra poporului evreu și asupra Israelului. Eu, repet, nu l-aș fi votat pe Netanyahu, dar, din cauza efectelor grave, fundamental traumatice asupra psihicului și asupra etosului israelian ale acelui atac mârșav, Bibi Netanyahu astăzi poate să câștige din nou alegerile”, a spus analistul.

Radu Preda l-a întrebat dacă Benjamin Netanyahu nu poartă totuși o responsabilitate pentru faptul că atacul nu a fost prevenit. Hartmann a respins această interpretare și a continuat cu modul în care, în opinia sa, atacul a modificat inclusiv politica Israelului față de ostatici.

„Nu, n-are. Măi, actele de Shoah nu sunt vina evreilor. Ăla a fost act de Shoah. Și repet, în emisiune încercam să explic că, bineînțeles, au existat ostaticii. Ostaticii vor fi fost folosiți și au fost folosiți, și spuneam în acea emisiune la Tucă, ca monedă de schimb. Statul israelian nu s-a mai uitat la așa ceva. Până atunci, statul israelian negocia viața oricărui ostatic până la ultima șansă. Bibi a zis: «La revedere. Nu-i dați, trecem cu tancul peste voi. Că mor și ei în proces, asta este»”, a spus H.D. Hartmann.

Analistul a continuat, făcând referire la controversele apărute în interiorul Israelului privind operațiunile militare.

„De altfel, scandalurile din Israel cu armata, cu Țahalul, care a fost acuzată că a atacat locuri unde se știa că sunt ostatici și au murit în urma atacurilor israeliene, scandalurile sunt publice în Israel, nu este niciun secret. Dar politica statului israelian de a negocia pentru viața fiecărui israelian s-a încheiat. «Vă omorâm pe voi, îi omorâm pe ai noștri, dar vă omorâm și pe voi». Pentru că, repet, antisemitismul este act de crimă de masă”, a afirmat Hartmann.

În opinia sa, trauma atacului din 7 octombrie a produs o schimbare de durată.

„Iar actele de Shoah au reamintit drama din Polonia ocupată, Auschwitz-Birkenau și din toate lagărele de exterminare. Deci trauma pe care a suferit-o statul Israel în acel moment a schimbat complet orice tip de politică”, a spus analistul.

H.D. Hartmann a susținut apoi că una dintre cele mai importante schimbări produse după 7 octombrie este faptul că pozițiile dure privind securitatea nu mai aparțin exclusiv taberei lui Benjamin Netanyahu.

„Și astăzi, când auziți partidele de stânga, de exemplu, opozantele în alegeri, care întotdeauna erau considerate mult mai maleabile în ceea ce privește o soluție de înțelegere cu palestinienii din Gaza, de exemplu, cu Hamas, acele partide, când vine vorba despre securitatea statului Israel, iau poziții ireductibile, exact cum sunt cele ale lui Bibi Netanyahu. Asta s-a schimbat în Israel”, a afirmat Hartmann.

Analistul a făcut apoi referire la imaginile atacului pe care spune că le-a văzut după 7 octombrie. „Eu am văzut filmul pregătit de Israel, dar eu am văzut și filmele profilerilor care nu s-au dat. Știți că a existat, cam la vreo șase luni după atac, un film pregătit de Ministerul de Externe israelian. Eu am făcut parte din grupul restrâns de români care au fost invitați să-l vadă”, a spus acesta.

Hartmann a revenit apoi asupra alegerilor și a spus că o eventuală înfrângere a lui Netanyahu nu ar însemna automat și schimbarea doctrinei de securitate.

„Deci Bibi poate să piardă la această cifră, ceea ce nu este anormal pentru Israel. Ceea ce este absolut de neconceput, ceea ce era de neconceput acum patru ani, cinci ani, șapte ani, este că stânga israeliană a adoptat aceleași poziții de securitate ireductibile pe care le are Bibi Netanyahu. Și asta este foarte important de înțeles. Extrem de important de înțeles. Pentru că asta înseamnă că ceea ce se întâmplă în regiune nu va înceta odată cu aceste alegeri, adică dacă Bibi Netanyahu va pierde alegerile”, a spus H.D. Hartmann.

El a continuat: „Ce s-a întâmplat în ultimii trei ani nu mai permite statului Israel să se mai joace cu securitatea sa. Contravalul va fi vina Israelului. Și o spun știind exact ce spun.”

Spre finalul segmentului, Hartmann a explicat care consideră că este mesajul pe care Benjamin Netanyahu îl transmite electoratului înaintea alegerilor.

„Și pe asta mizează, și asta explicam și lui Ponta, și explicam lumii care ne asculta la emisiune, pe asta mizează în acest moment Netanyahu în alegeri. Spune: «Nu mai avem loc de întoarcere. Trebuie să mergem înainte, forward». Și asta va fi politica israeliană, inclusiv dacă pierde Bibi Netanyahu. Pentru că, dacă se oprește ceea ce s-a început acum doi ani, că acum doi ani a început marea contraofensivă israeliană, în acel moment Israelul este într-un pericol fundamental și nu numai Israelul, ci evreii din întreaga lume”, a spus H.D. Hartmann.

În analiza lui Hartmann, atacul din 7 octombrie a produs astfel o schimbare care depășește soarta politică a lui Benjamin Netanyahu. Analistul consideră că inclusiv adversarii politici ai premierului israelian au adoptat, în privința securității, poziții mult mai dure decât înainte.