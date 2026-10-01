Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul a transmis Marii Britanii informații clasificate despre un presupus plan iranian de atac asupra bazei aeriene RAF Fairford, cu câteva săptămâni înainte de incidentul investigat în apropierea instalației militare, potrivit Reuters.

Declarația vine după ce autoritățile britanice au anunțat că există „indicii puternice” privind o posibilă implicare a Iranului în incidentul de la baza folosită de forțele americane.

Netanyahu a declarat miercuri seară, că avertismentul israelian a fost transmis Londrei la 8 septembrie. Potrivit premierului israelian, informațiile indicau că urma să aibă loc un atac organizat de Iran.

În aceeași perioadă, Marea Britanie a anunțat noi măsuri comerciale și sancțiuni legate de politica Israelului în Cisiordania.

Incidentul de la RAF Fairford a avut loc duminică, când un localnic a alertat autoritățile după ce a observat mai multe autoutilitare și persoane mascate în apropierea bazei militare din Gloucestershire.

Poliția britanică a arestat cinci bărbați britanici, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani. Inițial, anchetatorii au invocat infracțiuni legate de legislația privind explozivii și pregătirea unui act terorist. Cei cinci au fost ulterior eliberați pe cauțiune, însă ancheta continuă.

Autoritățile nu au descoperit explozibili în vehiculele investigate, dar au găsit o cantitate de benzină. Ancheta urmărește inclusiv ipoteza implicării unui stat străin sau a unor intermediari care ar fi putut acționa în numele unui astfel de stat.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că există „indicii puternice” privind o legătură cu Iranul. Ancheta nu a stabilit însă definitiv responsabilitatea Teheranului.

Iranul a respins acuzațiile. Ambasada iraniană la Londra a declarat că respinge „categoric” speculațiile privind implicarea sa în incident.

În interviul acordat Fox News, Benjamin Netanyahu a criticat decizia Guvernului britanic de a adopta măsuri împotriva Israelului, în contextul politicii israeliene față de Cisiordania.

„Le-am transmis britanicilor informații că urma să aibă loc un atac și că era vorba despre un atac sponsorizat de Iran. Și, aproape în ziua următoare, ne-au impus sancțiuni”, a afirmat Netanyahu.

During an interview with Fox News, Netanyahu alleged that 'Israeli' intelligence services supplied British law enforcement and security authorities with critical intelligence regarding an alleged Iranian-sponsored plot planned on British soil. Read more: https://t.co/Wzg7eH2M8g pic.twitter.com/dNjTfWntDz — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) October 1, 2026

Premierul israelian a descris situația drept absurdă și a acuzat Londra că promovează ceea ce el a numit „propagandă antiisraeliană”. Afirmațiile privind avertismentul transmis de Israel reprezintă declarația lui Netanyahu; informațiile despre conținutul exact și modul în care autoritățile britanice au utilizat respectivele informații clasificate nu au fost făcute publice.

Măsurile britanice menționate de Netanyahu fac parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni adoptate de Londra și alte state occidentale în legătură cu situația din Cisiordania.

La 8 septembrie, Marea Britanie, Franța și Canada au anunțat că vor lua măsuri pentru a restricționa comerțul cu bunuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania, în contextul extinderii așezărilor și al creșterii violențelor coloniștilor.

Guvernul britanic a susținut că extinderea coloniilor israeliene afectează perspectiva unei soluții bazate pe două state. Londra a anunțat, de asemenea, sancțiuni împotriva unor persoane și entități despre care afirmă că finanțează sau facilitează violențele coloniștilor în Cisiordania.

Într-o declarație comună publicată în septembrie, Marea Britanie și alte state europene au reafirmat sprijinul pentru soluția celor două state și au criticat extinderea coloniilor israeliene și violențele din Cisiordania. În același timp, documentul reafirmă condamnarea atacurilor Hamas și angajamentul față de securitatea Israelului.

Cazul Fairford apare astfel într-un moment în care relațiile dintre Marea Britanie și guvernul israelian sunt marcate de divergențe privind Cisiordania, coloniile israeliene și situația din Orientul Mijlociu.

Pentru Londra, ancheta privind Fairford este în primul rând o investigație de securitate națională, iar autoritățile britanice continuă să stabilească cine a organizat și care a fost scopul activităților suspecte din apropierea bazei.

Pentru Netanyahu, faptul că Israelul susține că a transmis în avans informații despre un posibil atac iranian adaugă un element diplomatic suplimentar disputei dintre cele două guverne.

Deocamdată, cele două aspecte trebuie tratate separat: ancheta britanică privind Fairford continuă, iar acuzațiile privind implicarea Iranului nu au fost confirmate definitiv. În paralel, Marea Britanie își menține politica de presiune asupra Israelului în ceea ce privește coloniile și situația din Cisiordania.