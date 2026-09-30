Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat public după ce premierul britanic Andy Burnham a redeschis oficial dezbaterea privind o posibilă reintrare a Regatului Unit în Uniunea Europeană. În cadrul unei conferințe de presă susținute la Madrid, liderul de la Palatului Élysée a adresat un mesaj direct în limba engleză către Londra, conform AFP.

Declarația vine în contextul în care șeful guvernului de la Londra, instalat în funcție în cursul acestei veri ca succesor al lui Keir Starmer, a anunțat că intenționează să prezinte o serie de opțiuni strategice privind raporturile pe termen lung dintre Regatul Unit și blocul comunitar.

Președintele Franței a exprimat o poziție deschisă față de reorientarea politică sugerată de guvernul britanic, subliniind impactul pe care o astfel de decizie l-ar avea asupra ambelor părți implicate.

„Welcome back!”, i-a răspuns Macron.

„Dacă britanicii vor să se întoarcă, iar dacă premierul britanic se îndreaptă în această direcție, cred că este o veste foarte bună atât pentru țara sa, cât și pentru europeni”, a declarat șeful statului francez într-o conferință de presă comună cu premierul spaniol Pedro Sanchez, la Madrid.

„Reveniți!”, a insistat el.

Discursul susținut de Andy Burnham marți seara a conturat cadrul viitoarelor negocieri, având în vedere organizarea unui summit UE-Regatul Unit programat până la finalul acestui an. Premierul britanic a confirmat ulterior că readerarea la Uniunea Europeană se numără printre opțiunile luate în calcul.

„Britanicii, parteneri exigenți, ne-au ajutat să simplificăm lucrurile”, a apreciat Emmanuel Macron. Andy Burnham „are dreptate să fie îndrăzneț”, a subliniat el.

Deși s-a arătat entuziasmat de perspectiva unei reconcilieri istorice, președintele francez a ținut să precizeze că normele europene trebuie respectate integral în cazul unei apropieri instituționale. La un deceniu de la referendumul care a decis ieșirea din blocul comunitar, regulile pieței unice rămân neschimbate.

Emmanuel Macron a evocat, însă, „limitele” unei apropieri de UE a Regatului Unit, care a rămas „afară”, la zece ani de la votul în favoarea Brexitului.

„Nu putem alege unele dintre libertățile Uniunii și nu putem decide să luăm ce ne convine, iar restul nu”, a subliniat el.

La rândul său, premierul spaniol Pedro Sanchez a susținut poziția omologului său francez, exprimând deschiderea Madridului față de o eventuală decizie favorabilă revenirii britanicilor.

„Brexitul a fost o pierdere uriașă, atât pentru populația britanică, cât și pentru întregul proiect european”, a apreciat șeful Guvernului spaniol.

„Prin urmare, dacă Regatul Unit ia o hotărâre în sensul despre care vorbiți, atunci, bineînțeles, Spania o va aplauda și va deschide din nou brațele unui popor frate”, a declarat Pedro Sanchez.