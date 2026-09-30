China amenință Uniunea Europeană cu un „răspuns ferm” dacă Bruxelles-ul va introduce noi măsuri restrictive împotriva companiilor sau produselor chineze, potrivit Reuters.

Regimul comunist de la Beijing susține că astfel de decizii ar putea afecta relațiile comerciale dintre China și UE, într-un moment în care cele două părți încearcă să gestioneze mai multe dispute economice.

Amenințarea a fost transmis de Ministerul chinez al Comerțului, după apariția unor informații privind posibilitatea ca unele state membre să susțină dezvoltarea unui nou instrument prin care Uniunea Europeană să poată reacționa mai dur la practicile comerciale neloiale.

Potrivit informațiilor citate de Reuters, instrumentul analizat ar putea fi inspirat de Section 301, mecanism utilizat de Statele Unite pentru investigarea practicilor comerciale neloiale ale regimului de la Beijing și pentru adoptarea unor măsuri de răspuns.

Chinezii critică o asemenea abordare și o descrie drept „protecționistă și unilateralistă”. Ministerul Comerțului de la Beijing susține că introducerea unor restricții împotriva companiilor chineze ar putea afecta stabilitatea relațiilor economice dintre cele două părți.

Autoritățile chineze susțin, de asemenea, că exercitarea unor presiuni suplimentare asupra Beijingului în timp ce negocierile comerciale continuă ar putea afecta încrederea reciprocă și ar putea complica dialogul dintre China și UE.

Presa de stat chineză Global Times a relatat că Beijingul ar putea recurge la mai multe instrumente dacă UE va adopta măsuri împotriva practicilor comerciale neloiale ale companiilor chineze.

Printre variantele menționate se numără investigații privind presupuse acte de discriminare împotriva firmelor chineze, verificări referitoare la securitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare și examinarea efectelor subvențiilor acordate companiilor străine.

Posibilele represalii ar veni într-un context în care relațiile comerciale dintre China și Uniunea Europeană sunt deja afectate de dispute privind accesul pe piețe, subvențiile și condițiile de concurență.

Reuters îl citează și pe Noah Barkin, consilier principal al Rhodium Group pentru relațiile Europa-China, potrivit căruia Germania și Franța ar lucra la un document comun prin care să solicite Comisiei Europene accelerarea dezvoltării unui instrument inspirat de Section 301.

Documentul nu fusese însă prezentat public în materialul citat, iar informațiile disponibile nu indică faptul că Uniunea Europeană ar fi adoptat deja un asemenea mecanism. Deocamdată, Beijingul avertizează că orice măsuri restrictive împotriva companiilor chineze vor avea parte de un răspuns din partea Chinei.