Justitie

România, anchetă privind eludarea sancțiunilor UE. Operațiunea, desfășurată prin Belarus

România, anchetă privind eludarea sancțiunilor UE. Operațiunea, desfășurată prin Belarus Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov, într-un dosar care vizează încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană. Ancheta urmărește și operațiuni privind comercializarea, transferul și exportul unor produse cu dublă utilizare.

Cum s-ar fi produs eludarea sancțiunilor

Potrivit Poliției și DIICOT, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice privind fabricarea, vânzarea și transferul unor utilaje industriale care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și pentru producerea unor echipamente militare.

În centrul anchetei se află un utilaj industrial VL40, de tip strung vertical, cu o valoare estimată la aproximativ 1,75 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că au identificat indicii potrivit cărora pentru acest utilaj ar fi fost inițiate operațiuni de transfer prin intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene.

Tranzacții suspecte cu destinația Belarus

Investigatorii afirmă că utilajele ar fi fost modificate prin integrarea unor componente hardware și software și prin intervenții asupra parametrilor tehnici. În urma acestor operațiuni, echipamentele ar fi dobândit caracteristici care permiteau utilizarea lor în scopuri militare.

Ancheta vizează și modalitatea în care ar fi fost realizate tranzacțiile. Potrivit DIICOT și Poliției, există indicii privind folosirea unor societăți din state terțe pentru disimularea beneficiarului final și evitarea controalelor privind exporturile.

sanctiuni

sanctiuni / sursa foto: dreamstime.com

Totodată, anchetatorii susțin că au existat demersuri pentru obținerea autorizațiilor necesare exportului, iar operațiunile ar fi continuat chiar și după respingerea unor astfel de solicitări de către autoritățile competente.

Opt suspecți pentru eludarea sancțiunilor UE, urmăriți penal

În dosar, procurorii au dispus marți continuarea urmăririi penale față de opt suspecți, acuzați, în diferite forme de participație, de infracțiunea prevăzută de OUG 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

La operațiune participă polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din București, Bacău și Dâmbovița, precum și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție, Grupării Mobile Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Dâmbovița.

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