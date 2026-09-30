Federația SILVA contestă afirmațiile făcute de Diana Buzoianu în timpul audierilor din Parlament pentru funcția de ministru al Mediului în Guvernul Siegfried Mureșan, susținând că aceasta ar fi prezentat „selectiv” atât poziția sindicatelor, cât și concluziile auditului organizațional privind reorganizarea Romsilva.

Potrivit Federației, Buzoianu ar fi afirmat că dezbaterea privind reorganizarea s-a concentrat „numai pe numărul de direcții” și pe numărul directorilor care și-ar pierde funcțiile. Sindicaliștii resping această interpretare și susțin că nu s-au opus reformării Romsilva, ci unei reorganizări pe care o consideră insuficient fundamentată profesional.

Federația SILVA afirmă că a solicitat o dezbatere publică și a avertizat că stabilirea schemelor de personal exclusiv pe baza unor formule și indicatori financiari ar putea duce la subdimensionarea ocoalelor silvice, reducerea numărului de posturi și concedieri. Organizația susține că reorganizarea ar trebui să țină cont de volumul și complexitatea activităților din teren, de deficitul de personal și de responsabilitatea Romsilva de a administra pădurile statului.

O altă critică vizează modul în care ministrul desemnat ar fi prezentat auditul organizațional. Federația SILVA susține că analiza a evaluat șapte scenarii de regionalizare – cu 10, 13, 19, 20, 24, 26 și 41 de direcții –, pe baza a 14 criterii și a aproximativ 30.000 de simulări.

Potrivit sindicatului, varianta cu 26 de direcții este indicată drept cea mai robustă, inclusiv după analiza costurilor de tranziție, în timp ce soluția cu 24 de direcții se află, de asemenea, printre variantele cu rezultate bune. În schimb, formula cu 19 direcții ar fi fost stabilită prin hotărâre de Guvern înainte de finalizarea auditului.

Federația susține că auditul nu recomandă concedieri nete, ci redistribuirea personalului, reducerea ponderii administrative și consolidarea structurilor din teren, precum și a celor de audit, control, IT și biodiversitate.

Sindicaliștii critică și faptul că poziția lor a fost contestată în timpul audierii, în lipsa unor reprezentanți ai Federației SILVA.

Organizația îi cere Dianei Buzoianu să prezinte integral concluziile auditului și să explice de ce reorganizarea a fost decisă înainte de finalizarea analizei. Federația susține că dezbaterea ar trebui purtată pe baza documentelor și a situației din teren, nu prin interpretări selective.