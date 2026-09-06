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Accesul auto prin Pădurea Băneasa se redeschide. Greenfield acuză Ministerul Mediului după victoria din instanță

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Accesul auto prin Pădurea Băneasa se redeschide. Greenfield acuză Ministerul Mediului după victoria din instanțăAcces auto pădurea Băneasa. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Federația Greenfield a reacționat după decizia definitivă a Curții de Apel București prin care Romsilva și Direcția Silvică Ilfov sunt obligate să permită din nou accesul auto prin Pădurea Băneasa, respectiv pe  drumul forestier Consolight–Padina. Reprezentanții locuitorilor acuză Ministerul Mediului de transmiterea unor „mesaje instigatoare” și anunță că accesul poate fi menținut cel târziu până la 1 septembrie 2028.

Hotărârea a fost pronunțată cu o zi înainte și este definitivă și executorie. Curtea de Apel București a admis apelul formulat de asociație și a obligat Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și Direcția Silvică Ilfov să asigure din nou circulația auto pe drumul forestier Consolight–Padina.

Accesul urmează să se facă în condițiile contractului de peaj care a stat la baza litigiului.

Accesul auto prin Pădurea Băneasa poate fi menținut până în septembrie 2028

Potrivit Federației Greenfield, decizia instanței pune capăt, cel puțin temporar, unei situații pe care reprezentanții asociației au considerat-o abuzivă.

Redeschiderea drumului va rămâne valabilă până când vor fi soluționate definitiv dosarele de fond privind legalitatea contractului de peaj.

Există însă și o limită de timp. Accesul nu poate fi asigurat mai târziu de 1 septembrie 2028.

Federația Greenfield susține că a ajuns în instanță după ce instituțiile nu au găsit o soluție pentru problema de mobilitate a comunității.

Greenfield acuză Ministerul Mediului

Reprezentanții federației își îndreaptă criticile către Ministerul Mediului, condus în prezent de Diana Buzoianu și anterior de Mircea Fechet.

„Timp de luni de zile, am fost obligați să ne apărăm în instanță în fața consecințelor unor decizii, poziții publice și mesaje pe care le-am considerat, nu de puține ori, instigatoare, venite din zona Ministerului Mediului”, se precizează în comunicatul al federației.

Hartă drum cartierul Greenfield

Hartă drum cartierul Greenfield. Sursă foto: captură video

Diana Buzoianu, a criticat vineri hotărârea judecătorilor

Poziția apare după ce actualul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a criticat vineri hotărârea judecătorilor.

Ministrul a readus în discuție raportul Corpului de Control, despre care a spus că a identificat nereguli grave privind statutul drumului forestier.

Diana Buzoianu a legat, de asemenea, decizia magistraților de refuzul reformării justiției.

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